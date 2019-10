Fusillade de Fredericton : la sélection du jury tire à sa fin

Matthew Vincent Raymond, 49 ans, est accusé de meurtres prémédités pour la mort par balle des policiers Sara Burns et Robb Costello et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright. Ces derniers ont tous été abattus le 10 août 2018 près d’un immeuble d’habitation, promenade Brookside, dans le quartier nord de Fredericton.

Huit femmes et quatre hommes ont été sélectionnés mardi pour former le jury. Il ne reste qu’à sélectionner deux substituts. La procédure se déroule au palais de justice de Fredericton.

Environ 800 personnes convoquées se sont présentées au Centre Grant-Harvey, lundi, pour la sélection du jury. Elles ont été réparties au hasard en groupes de 50. La cour a interrogé 56 jurés potentiels, mardi.

Le procès devait commencer lundi, mais il a été reporté le temps de tenir une audience pour déterminer si l’accusé est apte à le subir en raison de son comportement en cour lors de comparutions précédentes.

L’audience de cette semaine porte sur son état mental actuel, plutôt que son état lors des crimes allégués.

Au terme des procédures, cette semaine, les jurés devront déterminer si Matthew Raymond est en mesure de comprendre ce qui se passe en cour et de se défendre, seul ou avec l’aide d’un avocat.

Avec des renseignements de Hadeel Ibrahim, de CBC