Les parcs de la Sépaq ouverts à l'Action de grâce, malgré la grève

Le débrayage des 1200 travailleurs affiliés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec va débuter le vendredi 11 octobre pour prendre fin à minuit dans la nuit de lundi à mardi suivant.

L’enjeu des salaires est toujours au cœur des discussions.

Le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin, est déçu de cette annonce de grève alors que les négociations entre les deux parties doivent reprendre le jeudi 3 octobre. On est déçu, mais on ne peut pas dire qu’on est surpris. Vous savez que les négociations étaient rompues depuis presque la mi-septembre, un moment où de nouvelles demandes syndicales sont venues hausser de 50 % le coût de l’entente de principe qui était jugée satisfaisante auparavant.

On est prêt. On a un plan de contingence et veut assurer aux gens que l’accès aux établissements va demeurer, l’accès aux parcs nationaux va demeurer.

Simon Boivin, porte-parole, Sépaq