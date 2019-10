Legault ne doit pas toucher aux salaires avant d’avoir toutes les données, dit la FMSQ

Le premier ministre Legault, qui avance ce pourcentage dans une entrevue à La Presse, s'appuie pour ce faire sur les rapports annuels publiés par l'ICIS, l'Institut canadien d'information sur la santé, qui tiennent compte du coût de la vie et de la charge de travail.

Ces mêmes rapports précisent jusqu'ici que les salaires, au Québec, sont plutôt de 14 % supérieurs à la moyenne nationale, soit un peu plus de 428 000 $, contre 375 000 $ pour le reste du pays, mais les données de certaines provinces, dont l'Alberta et la Saskatchewan, n'ont pas encore été intégrées dans ce calcul.

Si le premier ministre va de l'avant avec son plan dans ce domaine, les médecins spécialistes pourraient être touchés par des compressions salariales de l'ordre de 20 %, selon les informations obtenues par Radio-Canada.

Notre objectif, c’est que l’écart [de rémunération] que les professionnels ont avec le reste du Canada, il faudrait que ce soit le même pour les spécialistes , a déclaré M. Legault à La Presse.

On attend les chiffres pour négocier – Diane Francoeur

En entrevue à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, Mme Francoeur s'étonne de l'empressement du chef caquiste dans ce dossier.

Elle rappelle qu'une entente a été conclue avec Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, pour la réalisation d'une étude sur la rémunération des médecins spécialistes et qu'elle doit être publiée à la fin décembre.

En entrevue à La Presse, le premier ministre souligne cependant que son gouvernement s'attend à recevoir, au cours des prochains jours, une copie de cette étude, financée par le gouvernement, la FMSQ et l'ICIS.

Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas voir les chiffres de productivité? Parce que c'est ce qui manque, présentement , a-t-elle déclaré.

Comme l'explique la présidente de la FMSQ, l'entente avec Québec comporte plusieurs parties : La première consiste à comparer les moyennes de rémunération [...], on a ensuite une comparaison de la productivité [...] – si M. Legault ne veut pas entendre nos chiffres à nous, c'est peut-être parce que nous sommes au-dessus de la moyenne canadienne.

Mme Francoeur juge ainsi qu'il est normal que les spécialistes obtiennent une rémunération plus importante s'ils travaillent davantage. « Si on fait le travail de deux [personnes], c'est sûr qu'on doit gagner plus cher! »

Tout cela est déjà sur la table, est déjà en route , soutient encore Mme Francoeur, en évoquant la poursuite des études comparatives entre les médecins spécialistes du Québec et ceux du reste du pays.

« On attend les chiffres pour négocier », a répété Mme Francoeur.

Les chiffres vont sortir à la fin décembre; je n'ai aucune idée pourquoi M. Legault sort ça d'un chapeau, cette semaine. Diane Francoeur, présidente de la FMSQ

L'entente actuelle signée entre Québec et les médecins spécialistes est valide jusqu'en 2023, plaide encore la présidente de la FMSQ. « En principe, tout est tranquille jusqu'en 2023. »

Le gouvernement pourrait-il rouvrir l'entente pour abaisser le salaire des spécialistes? La seule façon de rouvrir l'entente, ce serait avec une loi spéciale; M. Legault l'a fait en 2002, ça a créé un chaos total dans le réseau, je ne pense pas qu'on ait besoin de ça , a répondu Mme Francoeur.

De l'avis de cette dernière, les membres de la FMSQ « sont un peu découragés ».