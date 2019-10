CSPO : Plusieurs questions sans réponses concernant les écoles Grande-Rivière et 040

Les deux écoles accueilleront sous leur toit près de 2000 élèves du secondaire au cours des prochaines années.

Le ministère de l'Éducation estime que le nombre d’élèves sera d’environ 2760 en 2025-2026. Beaucoup plus que la capacité maximale de ces deux écoles qui a été établie par la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais à 2549 élèves.

Des parents trouvent qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et se questionnent entre autres sur le nombre d'élèves.

C’est plate à dire, mais la planification n’est pas faite. Nous sommes déjà dans les problèmes, ça construit, ça construit, nous sommes déjà en surplus! Comment se fait-il qu’il n’y ait pas deux écoles de planifiées à être bâti à Aylmer , se demande Geneviève Beauvais-Gratton.

L’école secondaire Grande-Rivière de Gatineau offre depuis 1976, l’enseignement de la musique pendant toute la durée des études.

Mylène Lambert voulait partager ses inquiétudes quant à l’avenir du programme de musique à l'école secondaire Grande-Rivière de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Poudrier

Mylene Lambert, mère de deux adolescentes qui font partie de ce programme spécialisé craint dont les groupes soient séparés, parce que des jeunes devront changer d'école lorsque la 040 sera prête.

J’ai une petite fille qui a vraiment de la difficulté à s’intégrer et la façon que nous avons réussi à lui faire aimer l’école, de la motiver à avoir de bonnes notes, c’est d’être dans le programme de musique. C’est la deuxième famille de ma fille, elle est super motivée, elle garde de belles notes parce qu’elle veut rester dans le programme. Avec tout ce que l’on entend dans le domaine de la santé mentale, si elle perd sa famille en cinquième secondaire, je crains qu’il y ait une grosse coupure , a mentionné Mme Lambert.

De son côté, Brigitte Mainville, la mère d’un élève qui participe au programme de musique souhaite une plus grande écoute de la part de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais .

Je souhaite que les gens de la CSPO se promènent sur le terrain, qu’ils viennent les rencontrer pour entendre leurs points de vue. Je travaille dans le milieu de la santé, nous essayons de plus en plus d’impliquer les patients qui sont au coeur de leurs soins, je pense que c’est la même chose pour les élèves qui sont assez vieux et ils ont un point de vue à partager , a indiqué Brigitte Mainville.

De nouvelles pistes à envisager

Le président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, Mario Crevier, affirme que son organisation a été à l'écoute des préoccupations des parents et va continuer de consulter les personnes impliquées.

Nous avons une rencontre au cours de la semaine prochaine pour voir où nous allons aller avec ça. La direction des écoles va aussi être consultée, parce que ça aussi c’est important , a indiqué M. Crevier.

Consulter les élèves je trouve ça intéressant, difficile à faire, mais intéressant, une autre avenue à voir. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

M. Crevier a rappelé que le but de la soirée était de présenter les nouveaux bassins pour les deux écoles, et qu’il y a eu très peu de questions ou de préoccupations à ce sujet, un signe encourageant selon lui.