Un deuxième rorqual bleu trouvé mort dans le golfe

Comme dans le premier cas, il ne sera pas possible de procéder à une nécropsie pour déterminer la cause de la mort.

La carcasse du rorqual bleu a été signalée au ministère le 7 septembre par l'équipage d'un navire de marchandises. Sa présence a été confirmée par les aéronefs de Transports Canada et du ministère des Pêches à environ 110 kilomètres au nord de la Gaspésie.

Le ministère a indiqué qu'il avait pu identifier l'espèce à partir de photos, mais les responsables ont déterminé qu'une nécropsie n'était pas réalisable en raison de l'état de décomposition avancé de la baleine.

Le porte-parole Barre Campbell a déclaré dans un courriel que la grande taille de l'animal et sa distance par rapport au rivage avaient également été prises en compte dans la décision.

Pêches et Océans Canada avait précédemment signalé la découverte d'un jeune rorqual bleu mort le 18 septembre, juste au nord-ouest de Port Hood, en Nouvelle-Écosse. Il n'a pas été possible de procéder à une nécropsie dans ce cas non plus.

Seulement 250 spécimens dans l’Atlantique Nord-Ouest

Le rorqual bleu, aussi appelé baleine bleue, est une espèce en voie de disparition. Il ne reste qu’environ 250 spécimens dans l’Atlantique Nord-Ouest, selon les plus récentes estimations publiées par le fédéral.

Le biologiste marin Richard Sears, de la Station de recherche des îles Mingan, dit regretter l’impossibilité de faire une nécropsie étant donné l’utilité de déterminer les causes de la mort de ces baleines dans le golfe.

Les rorquals bleus dans le secteur courent le risque d’être heurtés par des navires ou de s’empêtrer dans de l’équipement de pêche, rappelle le biologiste qui étudie cette espèce depuis 41 ans. Le bruit et la pollution en milieu marin nuisent aussi aux rorquals bleus, souligne-t-il.

Seule une nécropsie complète permet dans la plupart des cas de déterminer la cause de la mort d’une baleine, dit-il.

Plaidoyer pour des restrictions étendues

Richard Sears dit croire qu’il faut limiter la vitesse des navires dans l’ensemble du golfe plutôt que dans certains secteurs seulement.

Le rorqual bleu est le plus gros animal de la planète et il peut vivre de 70 à 80 ans. Le gouvernement fédéral a mis en oeuvre un plan de rétablissement de l’espèce il y a plus de 17 ans.

Des vétérinaires et des scientifiques du fédéral ont étudié des carcasses de baleines noires de l’Atlantique Nord découvertes cet été. Ils ont lié certains cas à des collisions avec des navires.