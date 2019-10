Stress post-traumatique : un ex-soldat construit une oasis pour aider les autres

Derek Miller, de Middle River, près de Bathurst, a passé 23 ans dans les Forces armées canadiennes. Il a été déployé trois fois avec les Casques bleus dans des zones de combat. Il n'a jamais essuyé de tirs ennemis, mais l'expérience a laissé des séquelles. Le retour à la maison a été difficile.

J'avais de la misère à dormir, de la misère à me concentrer. J’étais toujours stressé, si vous voulez, toujours [en train de] checker autour de moi et tout , affirme M. Miller.

Derek Miller veut aider d'autres anciens militaires qui souffrent de stress post-traumatique. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

Des années plus tard, un médecin a déterminé qu'il souffrait de stress post-traumatique. S'il se porte mieux aujourd'hui, il est conscient de la détresse d'autres soldats aux prises avec ce terrible syndrome.

L'ex-militaire a récemment acheté un terrain de 138 acres en pleine forêt. Il prévoit y construire trois chalets qu'il louera à prix modique à des soldats qui ont de la difficulté à se réintégrer à la société civile.

Avec leur famille, reconnecter quand il reviennent ou même si ça fait longtemps qu’ils sont revenus et qu'ils ont besoin d'une pause ensemble ou même juste une gang de soldats qui se rejoignent ensemble et parlent de leurs problèmes, peut-être ça va les aider , explique Derek Miller.

Pour bien se reconnecter, on doit d'abord se déconnecter. Il n’y aura pas de service Internet ni de téléviseurs dans les chalets.

Je ne vais probablement même pas avoir d'électricité. Ça va être tout sur les panneaux solaires , souligne M. Miller.

Les travaux de déblaiement du terrain ont commencé et la construction devrait suivre bientôt. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

La conjointe de Derek, Carole Johnson, a tout de suite reconnu les bienfaits de l'initiative.

Immédiatement, j'ai dit : “Wow, c'est un très beau projet, c'est un très gros projet”, dit-elle. D'être capable d'aller se ressourcer plus spécifiquement en nature, d'être capable de discuter aussi avec d'autres gens qui ont passé en travers des expériences similaires.

Une entreprise sans but non lucratif sera mise sur pied pour gérer le projet et réinvestir les profits dans la construction d'autres chalets.

Je ne veux pas profiter d'eux autres. Moi, je fais ça pour m'aider aussi , ajoute Derek Miller.

À moins d'imprévus, les trois premiers chalets devraient être prêts à accueillir des soldats dès l'été prochain.

D’après un reportage de François Lejeune