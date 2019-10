Dans seulement 4 jours, OC Transpo vivra son plus grand changement de son histoire

OC Transpo a accroché des dépliants dans les autobus, envoyé des brochures à tous les foyers et lancé un mot-clic sur les médias sociaux, le tout dans le but d'informer les usagers des énormes changements qui se produiront le 6 octobre.

À l'approche de la fin de semaine, il s'agit du plus important changement de service jamais apporté à OC Transpo , a déclaré Pat Scrimgeour, directeur des systèmes et de la planification du transport en commun pour les clients d'OC Transpo.

Presque tous les circuits d'autobus changeront , a-t-il ajouté, à mesure que le réseau d'autobus sera finalement ajusté pour alimenter la ligne de la Confédération, la nouvelle voie du train léger sur rail qui est l'épine dorsale de ce réseau.

Les autobus de la série 200, autrefois connus sous le nom de lignes express, n'auront plus d'accès direct au centre-ville. Au lieu de cela, ils déposeront des passagers aux stations Tunney's Pasture, Hurdman et Blair.

Presque tous les circuits d'autobus d'Ottawa seront touchés par les changements du 6 octobre, selon Pat Scrimgeour d'OC Transpo. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Certains numéros de lignes d'autobus qui existent depuis des décennies seront retirés ou divisés en deux. Le circuit 97, par exemple, ne reliera que l'aéroport d'Ottawa à la station Hurdman, tandis que le tronçon est actuel deviendra la ligne 57 entre Tunney's Pasture et Bells Corners.

Le centre-ville est presque libre d'autobus

Presque toute la nuit, du samedi au dimanche matin, les autobus seront retirés des rues du centre-ville.

Sur les rues Slater et Albert, où plus de 150 autobus circulent toutes les heures depuis des décennies, il y en aura moins de huit par heure , a fait remarquer M. Scrimgeour.

OC Transpo promet que l'élimination des goulots d'étranglement dans le centre-ville rendra le transport en commun plus fiable, la principale critique des usagers qui ont enduré la construction du train léger sur rail pendant des années.

Le maire d'Ottawa espère que les résidents qui ont pris le train pendant la période de chevauchement de trois semaines depuis son ouverture le 14 septembre ont souhaité de ne pas être retenus dans une rangée d'autobus.

Mais Jim Watson a aussi de grands espoirs pour le centre-ville une fois que le nombre d'autobus aura diminué.

Je pense que vous allez voir plus de gens vouloir ouvrir un café, une terrasse sur Slater et Albert. Avant, on n'y pensait même pas parce qu'on respirait des vapeurs de diesel , a indiqué M. Watson.

Les autobus qui ont utilisé les rues Scott et Nicholas comme détours pendant des années disparaîtront également, et la Ville enlèvera bientôt ces voies pour autobus et commencera à améliorer ces artères.

Considérez le transport en commun comme un succès

Avec plus de 100 itinéraires qui changent d'une façon ou d'une autre, M. Watson s'attend à ce qu'il y ait quelques contretemps lorsque le nouveau service de transport commencera lundi prochain.

Je ne veux pas minimiser cela, je pense qu'il y aura des défis aux stations terminus de Hurdman, Tunney's Pasture et Blair , a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

OC Transpo a apporté des modifications à ces points de correspondance achalandés, comme le déplacement des itinéraires et des abribus, afin de réduire la congestion aux arrêts.

Avec les informations de Kate Porter