Un débat tranquille et confus pour les candidats d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Nervosité? Manque d'expérience? Les candidats aux prochaines élections fédérales dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou ont croisé le fer mardi soir à Val-d'Or. Les échanges virulents étaient rares et certains candidats étaient peu préparés.

Plus de 150 personnes ont assisté au débat qui avait lieu au Pavillon des premiers peuples de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Devant eux, le candidat conservateur, Martin Ferron, et la candidate libérale, Isabelle Bergeron, étaient à la fois au centre de la scène et au centre du débat. Les deux candidats connaissaient bien leurs dossiers et utilisaient généralement tout le temps de parole qui leur était accordé.

Critiques du bilan libéral

Vous avez abandonné nos producteurs , a déploré la candidate du Bloc québécois Sylvie Bérubé en s'adressant à la candidate libérale Isabelle Bergeron.

Sylvie Bérubé, candidate bloquiste pour Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Martin Ferron a aussi accusé le Parti libéral d'avoir sacrifié la gestion de l'offre dans les accords de libre-échange avec les États-Unis.

Sept ans de compensation pour une vie de perte de 40 000 $ par année. Merci au gouvernement libéral d'avoir donné la gestion de l'offre aux Américains , a-t-il lancé avec ironie.

Chiffres en main, Isabelle Bergeron a défendu le bilan du gouvernement Trudeau. Elle a attaqué Martin Ferron en rappelant que son chef, Andrew Scheer, a déclaré que les Autochtones prenaient en otage l'exploitation des ressources naturelles.

Questions sans réponse

Par contre, elle a été confuse lorsqu'il a été question du corridor énergétique des conservateurs. Vous parlez d'un projet en particulier? a-t-elle demandé à un membre du public qui demandait l'avis des candidats sur le projet.

Souvent hésitante dans ses réponses, la candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jacline Rouleau, a néanmoins charmé une partie de la salle en exposant ses réserves sur le passage d'un gazoduc dans sa circonscription.

Jacline Rouleau tente de succéder à Roméo Saganash en tant que candidate du NPD Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

À Gazoduq, des réponses, on n'en a pas , a-t-elle affirmé.

Le candidat du parti Marijuana, Daniel Simon, n'a répondu à aucune question et a dirigé le public vers un site web qui n'a rien à voir avec la politique. Le public a questionné les candidats sur les soins de santé, les garderies, l'assurance emploi, la laïcité et l'environnement.