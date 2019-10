Amour, courage, mais peu de moyens pour le NPD

Quand Jagmeet Singh émerge enfin, l’équipe l’entoure, comme un caucus au football. Les mains au centre, tout le monde scande quelques cris de ralliement avant de lancer les poings dans les airs. Un rare moment privé, qui illustre peut-être l’optimisme et l’espoir que les troupes néo-démocrates avaient en début de campagne.

Des partisans du NPD entourent leur chef. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Juste avant que l’élection soit déclenchée, les stratèges du Nouveau Parti démocratique (NPD) avertissaient les journalistes de ne pas se fier aux sondages, qui plaçaient le parti en troisième place, loin derrière les libéraux et les conservateurs, et presque à égalité avec les verts, qui semblaient les rattraper.

Nous avons des poches de résistance très fortes dans les zones urbaines et les villes ouvrières , racontait un conseiller du NPD. Ce sont des appuis régionaux qui ne se reflètent pas nécessairement dans les grands sondages nationaux.

Mais force est de constater qu’après 21 jours de campagne, principalement en Ontario et en Colombie-Britannique (et un court passage au Québec et en Nouvelle-Écosse), les troupes néo-démocrates semblent avoir de la difficulté à faire rayonner l’énergie de la caravane jusque dans la population en général.

Un parti en manque de moyens

L’un des principaux obstacles auxquels la formation doit faire face, c’est le manque d’argent.

Selon Élections Canada, le NPD n’a amassé que 2,7 M$ en dons au cours des six premiers mois de 2019, contre 8,9 M$ pour les libéraux de Justin Trudeau et 16,5 M$ pour les troupes conservatrices d’Andrew Scheer.

Un signe que les coffres ne sont pas aussi pleins que les autres : les 12 premiers jours de campagne se sont effectués en autobus seulement. L’avion n’a fait son apparition que le 23 septembre. Le NPD a même dû hypothéquer son siège social à Ottawa pour noliser l’avion. Et il n’est pas exclu que cette location se termine avant le jour du scrutin, le 21 octobre.

Le NPD vient donc de passer huit jours consécutifs en Colombie-Britannique. Par manque d’argent pour voyager en avion d’une province à l’autre comme les autres chefs? M. Singh nie cette hypothèse. La C.-B. est une province « importante », répète-t-il. Une province qui comprend, de plus, sa circonscription de Burnaby-Sud.

C’est peut-être en Colombie-Britannique que se joue l’avenir du parti, selon Éric Grenier, analyste en sondages pour CBC/Radio-Canada. Car, contrairement au reste du pays, les intentions de vote en faveur du Nouveau Parti démocratique se maintiennent dans cette province, observe-t-il. De nombreuses luttes à trois avec les libéraux, les conservateurs et les verts rendent les prédictions difficiles.

Au Québec, le Bloc québécois serait en deuxième position dans les intentions de vote, derrière les libéraux, ce qui pourrait menacer plusieurs acquis du NPD. En Ontario, le NPD espère reprendre des sièges à Toronto et en conserver dans les villes ouvrières. Mais la bataille est loin d’être gagnée.

Faire plus avec moins

Pour pallier le manque de moyens, le NPD dépense moins dans les publicités télévisées et a décidé de miser sur Facebook et Instagram, qui coûtent moins cher et qui permettent de cibler des groupes précis d’électeurs.

La formation mise donc sur un contenu qu’il veut créatif sur les réseaux sociaux pour se démarquer de ses adversaires, sans avoir à débourser de l’argent pour acheter de la publicité. En espérant que ce contenu deviendra viral.

Par exemple, Jagmeet Singh a rencontré Rupi Kaur la semaine dernière. Une poétesse particulièrement populaire chez les 18-24 ans, qui est suivie par 3,7 millions d’usagers sur Instagram. Un moyen pour Jagmeet Singh d’essayer de tirer avantage de son fil d’actualité pour joindre une clientèle différente.

Jagmeet Singh a discuté avec la poétesse Rupi Kaur, le 28 septembre. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Pour réduire les coûts de la campagne, le NPD a également décidé de transporter l’équipe du chef et celles des médias dans le même autocar de tournée – alors que la norme veut plutôt que ces deux équipes se suivent à bord de deux, voire trois autocars différents (l’un pour la presse écrite, l’autre pour la presse audiovisuelle). Le Bloc québécois s’est d’ailleurs résolu à faire la même chose.

Les équipes locales pâtissent également des finances limitées du NPD, qui a centralisé l’essentiel des dépenses cette année, nous dit-on, précisant que la campagne nationale est plus susceptible d’aider les campagnes locales que l’inverse. Ainsi, seules les pancartes des candidats ont été payées par la campagne nationale.

Basculer en mode attaque

La seconde moitié de la campagne électorale devrait prendre un tournant plus combatif pour le NPD. L’objectif de la première moitié de campagne, c’était de faire connaître Jagmeet, de le présenter aux électeurs , confie pour un stratège néo-démocrate.

C’est notamment ce que le parti a tenté de faire en voulant démystifier le fameux turban du chef, dans une publicité où il montre ses cheveux.

Une partie d'un message publicitaire montre Jagmeet Singh sans son turban. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Or, la dernière ligne droite de la campagne servira plutôt à démarquer le NPD de ses adversaires avec une nouvelle série de quatre publicités, où on affirme que les libéraux ne tiennent pas leurs promesses, que les conservateurs coupent dans les services, que le Bloc ne veut travailler avec personne et que les verts se rapprochent des conservateurs sur l’avortement.

Turban, pas turban, moi, j’aime le NPD , clament ainsi ces nouvelles publicités dans leur version en français. Un aveu indirect que le couvre-chef religieux continue peut-être de causer un malaise dans certaines régions du pays. Malaise que l'on a pu sentir lorsque Jagmeet Singha effectué une sortie publique dans un marché de Montréal, quelques heures avant le premier débat en français.

Il faut s’attendre à ce que Jagmeet Singh durcisse le ton contre les libéraux, dans le but de reprendre des sièges à Toronto et dans le reste de l’Ontario. Les verts seront quant à eux ciblés en Colombie-Britannique. Le chef du Bloc sera également dans la ligne de mire du NPD, dans le but de protéger ses sièges au Québec.

Jagmeet Singh est un bon gars que les gens aiment rencontrer , confiait récemment un conseiller du NPD. Mais c’est aussi un batailleur. Il faudra faire ressortir ça dans les débats à venir, et en deuxième moitié de campagne.

Une intention à l’image du slogan du parti – « on se bat pour vous » –, mais aussi à celle de son chef et de son expérience de combattant en arts martiaux mixtes. Comme quoi, le temps est venu pour Singh de laisser tomber les gants.