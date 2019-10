Élections fédérales : des candidats croisent le fer à l’UQAC

Candidats présents : Line Bélanger, Parti rhinocéros, Chicoutimi-Le Fjord

Vincent Garneau, Parti libéral, Jonquière

Stéphane Girard, Nouveau Parti démocratique, Chicoutimi

Mario Simard, Bloc québécois, Jonquière

Jimmy Voyer, Parti populaire du Canada, Chicoutimi-Le Fjord

Lynda Youde, Parti vert, Chicoutimi-Le Fjord

Seul le Parti conservateur a refusé de se prêter à l’exercice.

Trois thèmes principaux ont été abordés au cours de la soirée : l’environnement, la diversité ethnoculturelle et l’immigration et les enjeux autochtones.

Sans surprise, la première question a porté sur le projet de GNL Québec. Les candidats ont parlé tour à tour de la position de leur parti sur la question.

Le NPD et Le Parti vert s’y opposent fermement. Au niveau du Parti vert, c’est non , a affirmé Lynda Youde.

Le Bloc québécois et le Parti libéral veulent attendre d’avoir les résultats des études environnementales et des consultations publiques avant de se positionner. Mario Simard a tenu à rappeler que le Bloc n’avait pas de sympathie pour les énergies fossiles , mais qu’il n’y avait pas encore suffisamment d’informations sur GNL. De son côté, Vincent Garneau a aussi soutenu que sa formation politique voulait des données. On veut avoir des décisions basées sur des faits, sur la science. Il va falloir attendre les résultats , a-t-il indiqué.

Jimmy Voyer a rappelé que le Parti populaire était en faveur de l’exploitation des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Il estime que le projet de GNL Québec est une opportunité qu’il faut saisir. On va pouvoir utiliser l’argent dans toutes sortes de projets pour protéger notre environnement. La protection de l’environnement passe par la croissance économique.

Finalement, Line Bélanger du Parti rhinocéros a fait rire l’assistance en martelant qu’elle soutenait la « stratégie de la farce ». Elle s’oppose au projet de GNL. On ne m’a pas prouvé que GNL était un projet farfelu alors je suis contre… à moins qu’on fasse couler du Quick aux fraises dans la conduite.

Enjeux autochtones

Les débatteurs se sont tous dits en faveur de l’amélioration des conditions de vies des Autochtones partout au pays.

Vincent Garneau a soutenu que le gouvernement de Justin Trudeau avait fait de nombreux efforts de réconciliation au cours de son mandat.

Le représentant néo-démocrate, Stéphane Girard, a reconnu le travail qui avait été fait, mais il pense qu’il reste encore du travail à faire concernant le bien-être des peuples autochtones .

Lynda Youde a affirmé que le Parti vert voulait voir une présence accrue des Autochtones au sein du gouvernement fédéral. Jimmy Voyer du Parti populaire soutient qu’il faut réduire les disparités entre les communautés autochtones , tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un dossier extrêmement complexe . Mario Simard croit qu’il faut trouver des façons de revaloriser l’identité autochtone et c’est clair que ça passe par une reconnaissance du gouvernement .

La candidate du Parti rhinocéros a affirmé avoir de la difficulté à trouver des blagues à faire sur les conditions qui règnent dans certaines communautés. On est parmi les nations les plus riches et on a du tiers monde à l’intérieur de nos frontières. Je trouve que la situation est intolérable. Scrappons la Loi sur les Indiens. Arrêtez de vous excuser puis faites quelque chose!

Diversité ethnoculturelle et immigration

L’enjeu de la diversité et de l’immigration a aussi été soulevé au cours du débat.

Le représentant du Parti populaire a affirmé que le Canada a perdu le contrôle sur ses frontières . Il croit conséquemment que le pays doit reprendre le contrôle sur son immigration. Pour Jimmy Voyer, il faut réduire considérablement le nombre d’immigrants pour être bien capable d’intégrer tous ces gens-là .

Vincent Garneau a quant à lui indiqué que la pénurie de main-d’oeuvre devait être comblée par de nouveaux arrivants.

Les candidats du Parti vert et du NPD ont plaidé pour plus d’ouverture et Mario Simard a de son côté dit que le Bloc québécois proposait de mettre un terme à l’entente sur les tiers pays sûrs.

Line Bélanger pense qu’il faut arrêter de vendre des armes à des dictatures. Si les gens étaient bien chez eux et en sécurité, ils resteraient chez eux .

Questions en rafales

Les candidats ont également eu à répondre à différentes questions portant notamment sur la réforme du mode de scrutin, sur l’autonomie des provinces face au Canada, sur la lutte aux changements climatiques, l’accès à l’avortement et la laïcité.

Ils ont tous repris les positions déjà connues de leur parti.