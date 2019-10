Une compagnie pétrolière se donne pour objectif d’éliminer ses émissions de CO2

Capturer ses émissions de gaz à effet de serre et les enterrer, c’est ce que propose la pétrolière MEG Energy.

La compagnie a déjà un projet pilote en cours dans la région de Christina Lake où elle possède une exploitation de sables bitumineux.

Selon son PDG Derek Evans, l'endroit choisi a assez de potentiel pour stocker les émissions d'autres entreprises de la région.

Nous avons dépassé le stade du rêve. Nous avons identifié un endroit où nous pensons pouvoir séquestrer nos émissions de gaz à effet de serre. Nous croyons qu’il est assez grand pour accueillir non seulement notre dioxyde de carbone, mais également une grande quantité de celui de la région de Christina Lake. Nous croyons que c’est faisable.

MEG Energy n’a pas fourni beaucoup de détails sur son projet, mais affirme que le projet pilote devrait être opérationnel d’ici deux ans.

La compagnie espère également obtenir le soutien financier des ordres de gouvernement. Les projets de séquestration sont en effet très coûteux.

Les projets Quest et Carbon Trunk Link, actuellement en cours en Alberta, ont demandé un investissement provincial de 1,225 millions de dollars jusqu'en 2025.

Selon le chercheur principal Benjamin Israël, le gouvernement provincial n'incite pas les pétrolières dans de tels projets.

Il soutient qu’il est nécessaire d’instaurer une taxe sur le carbone entre 50 et 100 $ par tonne de carbone pour rendre les technologies permettant la capture du CO2 compétitives sur le plan économique.

Je pense que l’annonce de MEG Energy est un bon rappel qu’on a besoin davantage de mécanismes, surtout ici en Alberta, pour envoyer un signal fort à l’industrie en vue de décarboner ses activités, mais aussi envoyer un signal fort qui permettrait de mettre en place des mécanismes qui financeraient l'innovation , affirme le chercheur.

Aujourd’hui en 2019, on manque cruellement de mécanismes en Alberta pour financer l’innovation et surtout pour encourager l’industrie à décarboner au plus vite ses activités

Benjamin Israël, chercheur