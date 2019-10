Jason Kenney vante la plateforme du parti conservateur fédéral à Calgary

Si vous voulez un gouvernement fédéral qui va diminuer le coût de la vie au lieu de l’augmenter [...], un premier ministre de qui vous pouvez être fiers, et qui n’aura pas à s’excuser sans arrêt pour des incidents embarrassants, alors votez pour Andrew Scheer : c’est le message que Jason Kenney souhaiterait passer aux Canadiens, à trois semaines du scrutin fédéral.

Devant la Chambre de commerce de Calgary, mardi, il a réitéré son soutien pour le grand projet de corridor énergétique national du Parti conservateur du Canada.

Il a également accusé les chefs des trois autres principaux partis de « balkaniser le pays » en permettant aux provinces et territoires de bloquer des projets énergétiques qui traversent leurs frontières. Il rappelle que, selon la constitution, Ottawa a le pouvoir d’imposer des projets d’infrastructure nationaux aux provinces.

Maintenant nous avons trois chefs fédéraux qui sont prêts à ignorer une loi clairement inscrite dans la constitution , s’indigne-t-il.

L’allocution du premier ministre avait été annoncée comme « une mise à jour sur la situation économique de l’Alberta, ainsi que sa compétitivité nationale et internationale ».

Jason Kenney a passé une partie de son discours à insister sur les progrès économiques que la province a faits depuis le début de son mandat, notamment en attirant de nouveaux investissements privés.

Il a également rappelé qu’il était en train d’alléger progressivement les restrictions imposées sur la production pétrolière de la province et qu’il espérait augmenter le nombre de barils transportés par train.

Silence sur le budget provincial

Le politologue de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily, considère cependant que le message principal ne faisait aucun doute :

C’était un discours de campagne électorale , dit-il. Monsieur Kenney a repris les habits, d’une certaine façon, de candidats conservateurs sur la scène fédérale .

Il croit d’ailleurs que ce n’est pas par hasard que le premier ministre n’a pas dit un mot au sujet de son budget, dû dans trois semaines, alors que son ministre des Finances laisse présager une restriction des dépenses.

Il a probablement l’impression que ça pourrait être récupéré par les libéraux de Justin Trudeau, comme on le fait avec Doug Ford en Ontario, pour dire : “regardez quand on élit un gouvernement conservateur sur la scène provinciale, ça égale [des] coupes dans le secteur public et dans les budgets de la santé ou de l’éducation” , explique l’expert.

Le budget provincial doit être déposé le 24 octobre, soit trois jours après le scrutin fédéral.