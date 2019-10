Des élèves soulignent la Journée des aînés en Saskatchewan

La salle à manger du foyer était beaucoup plus animée que d’habitude, à la grande satisfaction des aînés.

« Ça a été formidable. On parlait aux jeunes plus ou moins un ou deux à la fois, c'était bien plus intime. Et puis les jeunes parlaient! Ils n’arrêtaient pas! Vraiment, c'était extraordinairement bien », a déclaré Robert Gareau, un aîné.

Robert Gareau, un aîné du foyer de Bellevue, s'est réjoui de la visite des élèves, à l'occasion de la Journée des aînés. Photo : Radio-Canada

La directrice de l'École St-Isidore, Janine Bussière, a indiqué que c’était un moment d’un bel échange.

« Les jeunes ont choisi un livre à lire aux adultes et on a fait la lecture. On a posé des questions. On est venu peut-être à comprendre comment était leur jeunesse », a-t-elle relaté.

Caitlyn Topping, une élève de l'École Saint-Isidore de Bellevue, a aimé la visite du foyer au point de vouloir y retourner. Photo : Radio-Canada

Caitlyn Topping, une jeune élève de l'École Saint-Isidore, a dit avoir appris plusieurs choses.

« Les aînés n'avaient pas l'électricité quand ils étaient jeunes et ils marchaient [pour aller] à l'école. Mais il y avait des familles qui utilisaient des chevaux », a-t-elle raconté.

Elle a bien aimé la visite au point de vouloir y retourner. Ce sentiment est partagé par les aînés aussi.

« J'ai aimé ça énormément, c'est un contact précieux pour moi », s’est réjoui Robert Gareau.

Avec les informations de Grégory Wilson