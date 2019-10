Agrile : Sherbrooke commence l'abattage de 300 autres frênes

Environ 300 frênes, atteints de l'agrile du frêne, seront ainsi abattus d'ici le 15 mars prochain. Pour chaque frêne abattu, la Ville va planter un arbre lorsque l'espace pour le faire est suffisant, indique-t-elle cependant.

L'agrile du frêne. Photo : iStock / yod67

Les gens aussi peuvent, s'ils le souhaitent, procéder à l'abattage de leur frêne. Pour ce faire, ils doivent demander un certificat d'abattage et ils auront jusqu'au 15 mars pour abattre le frêne et transporter les résidus à l'écocentre Michel-Ledoux , rappelle Roger-Pierre mercier, chef de la division parcs et espaces verts à la Ville de Sherbrooke.

L'an dernier, la ville a modifié son règlement afin de ne plus obliger les propriétaires de frênes à abattre leurs arbres ou à les traiter dans un délai précis.

L’agrile du frêne avait été recensé pour la première fois en octobre 2017 sur le territoire de Sherbrooke. La Ville avait ensuite adopté un plan d’action estimé à 5,7 millions de dollars dans le but de freiner la propagation de l'insecte,