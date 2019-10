Le débat électoral prévu à Forestville est annulé

Avec ce désistement, il ne restait que les candidats Dave Savard, du Parti libéral du Canada, Marilène Gill du Bloc Québécois et Jacques Gélineau du Parti vert qui avaient indiqué leur désir de s’y rendre, selon la présidente d’Action chômage Côte-Nord, Line Sirois.

C’est un membre de l’organisation de François Corriveau qui aurait appris la nouvelle à Line Sirois.

Jeudi, Alain Reyes, qui est lieutenant québécois pour le Parti conservateur va être à Sept-Îles afin que l’on fasse une annonce qui est fortement importante en matière de développement économique pour la région, explique François Corriveau. C’est quelque chose qui me vient du national et malheureusement il était impossible pour moi de me présenter au débat de Forestville.

Line Sirois déplore ce désistement de dernière minute.

On n’est pas contents, on n’est vraiment pas contents parce qu'il y a eu de l’argent de mis là-dedans. On a payé des annonces dans le Journal Haute-Côte-Nord, on a payé des annonces à la radio, la salle était réservée au Danube Bleue, ça fait une semaine que l’on travaille sur les questions parce que l’on ne parlait pas juste d’assurance-emploi, on parlait d’économie, d’environnement.

Line Sirois, travailleuse sylvicole et présidente d'Action chômage Haute-Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

Selon Line Sirois, c’est un très mauvais message à envoyer aux gens de la Haute-Côte-Nord.

C’est inacceptable comme comportement d’un candidat qui dit qu’il veut défendre la Côte-Nord et bien je m’excuse là, mais tout ce qu’il veut défendre c’est d’avoir des votes et c’est plus important d’avoir des votes à Sept-Îles qu’en Haute-Côte-Nord, il y a plus de monde , indique Line Sirois.

La députée sortante, Marilène Gill, du Bloc québécois, a décrié la décision de son adversaire.

Marilène Gill, députée sortante de la circonscription de Manicouagan et candidate du Bloc québécois pour le prochain scrutin Photo : Marilène Gill

On connaît depuis plusieurs semaines la date du débat, souligne Marilène Gill. Si je vois l’heure où se passe le dîner à Sept-Îles, je pense que monsieur Corriveau aurait le temps de faire la route pour venir à Forestville faire le débat. Pour moi, il n’y a aucune raison qui tient. Je suis très déçue.

François Corriveau réfute cette interprétation. J’ai des activités avec Monsieur Reyes à Sept-Îles jusqu’à 5 h 30. Tout le monde qui comprend les distances sur la Côte-Nord et les travaux qu’il y a sur notre réseau routier sont à même de comprendre , fait-il valoir.

François Corriveau sera candidat du Parti conservateur dans la circonscription de la Côte-Nord aux prochaines élections fédérales. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

François Corriveau se dit ouvert à reprendre le débat à un autre moment d’ici la fin de la campagne.