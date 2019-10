Les Sénateurs veulent faire un pas vers l'avant grâce à la relève

Avec un nouvel entraîneur derrière le banc et plusieurs nouveaux visages sur la glace, un vent d'optimisme balaie la région de la capitale nationale.

La saison dernière, le directeur général Pierre Dorion a décidé de faire table rase, coupant les liens avec le capitaine Erik Karlsson et échangeant Matt Duchene, Mark Stone et Ryan Dzingel avant la date limite. Les défenseurs Cody Ceci et Ben Harpur ont ensuite été échangés aux Maple Leafs de Toronto le 1er juillet, puis Zack Smith a été expédié aux Blackhawks de Chicago un peu plus tard.

L'entraîneur Guy Boucher a été congédié l'hiver dernier et Dorion a décidé de se tourner vers D.J. Smith, un adjoint de Mike Babcock chez les Maple Leafs lors des quatre dernières années, pour ramener l'équipe dans la voie du succès.

L'une des tâches principales de Smith sera d'améliorer le jeu défensif des Sénateurs, qui ont accordé 301 buts la saison dernière, un sommet dans la LNH.

Dorion a ajouté de l'expérience à sa brigade défensive, embauchant Ron Hainsey et obtenant Nikita Zaitsev dans l'échange impliquant Ceci. Ces deux joueurs ont déjà joué sous la tutelle de Smith, qui était responsable des défenseurs des Leafs.

Les Sénateurs espèrent voir Zaitsev servir de partenaire fiable à Thomas Chabot, qui a récolté 55 points la saison dernière, soit le 10e plus haut total du circuit pour un défenseur.

Chabot, qui a récemment signé une prolongation de contrat de huit saisons, fait partie des fondations de la reconstruction des Sénateurs.

Son potentiel offensif est incroyable , a dit Smith. Je pense à des gars qui ont gagné des championnats comme [Scott] Niedermayer, un joueur qui peut autant neutraliser les meilleurs éléments adverses que contribuer à l'attaque, et je vois Thomas. Il n'est pas qu'un défenseur offensif. Il a un sens du hockey phénoménal et il rend ses coéquipiers meilleurs .

Les Sénateurs espéraient compter sur Christian Wolanin en défensive, mais il a subi une blessure à une épaule avant le camp et ratera au moins quatre mois d'action. Cette situation a toutefois ouvert la porte à Erik Brannstrom, acquis dans l'échange impliquant Stone.

Colin White commencera la campagne au centre du premier trio avec Brady Tkachuk à sa gauche et Connor Brown à sa droite. Tkachuk a surpassé les attentes l'hiver dernier à sa première campagne dans la LNH et le trio a bien fait lors du calendrier préparatoire. Il reste à voir s'ils pourront produire soir après soir pendant la saison.

Si la relève sera bien représentée à l'attaque et en défensive, les Sénateurs vont se fier à deux vétérans devant le filet : Craig Anderson et Anders Nilsson.

Smith prévoit pour l'instant diviser la charge de travail en deux. Anderson, qui est âgé de 38 ans et qui écoule la dernière année à son contrat, espère toutefois forcer son entraîneur à augmenter ses responsabilités.

De son côté, Nilsson, 29 ans, écoule la première année d'un contrat de deux ans.