Reprise des débats sur la protection des paysages madelinots

Un millier de personnes jusqu’à maintenant ont signé cette pétition qui est en ligne depuis une dizaine de jours.

Au cours des derniers mois, de nouvelles constructions se sont érigées aux Îles-de-la-Madeleine sur les élévations et les buttons, au grand dam de citoyens qui s’en sont plaints à leurs élus.

Une pancarte et des clôtures

Serge Rousseau, qui fréquente l’archipel depuis plus de 30 ans, habite une partie de l’année à l’Anse-à-la-Cabane, sur L’Île-du-Havre-Aubert.

La construction de clôtures et l’installation d’une pancarte, avec l’inscription « privé » sur le Gros Cap de Millerand, cet été a ébranlé cet amoureux des paysages de l’archipel. Je me suis dit, non, ce n’est pas vrai, ça ne se peut pas, ce paysage-là ne va pas disparaître au profit de quelqu’un qui a le pouvoir de l’argent, donc qui peut s’acheter ce qu’il veut et qui peut faire ce qu’il veut de ce paysage qui est un enjeu collectif.

L'Île du Havre Aubert des îles de la Madeleine Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un mois plus tard, Serge Rousseau a formé un collectif baptisé Beauté et Intégrité des paysages (BIP), a lancé une pétition et assisté à une séance du conseil municipal pour interpeller les élus sur la protection des paysages madelinots.

Le comité BIP est formé d’un peu plus d’une demi-douzaine de citoyens, tous volontaires et bénévoles.

Serge Rousseau souhaite que toutes ces démarches enclenchent un nouveau débat public et mènent à l’adoption d’une nouvelle réglementation.

Ce n’est pas impossible puisque l’intervention a fait mouche.

Mandat à une firme

À la suite de la rencontre de septembre dernier, les élus ont mandaté une firme, notamment pour faire le point sur la situation et pour proposer des solutions pour préserver le patrimoine bâti et le paysage des Îles.

Ces solutions seront présentées aux élus et discutées avec les citoyens par le biais de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des changements climatiques.

Serge Rousseau y voit une reconnaissance de la part des élus que la réglementation actuelle est insuffisante.

La réglementation actuelle est un peu comme un fromage gruyère, il y a plein de trous et on peut se faufiler à travers ça avec des résultats qui sont un peu navrants. Serge Rousseau

Paysage de Bassin aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une propriété collective

C’est une bonne chose que les îles soient de plus en plus populaires auprès des touristes, attirés par leur beauté, souligne M. Rousseau, mais il y a des dangers. Les Îles deviennent attrayantes pour les gens qui ont beaucoup de sous et qui peuvent décider de s’approprier des parties importantes du territoire souvent exceptionnelles.

Serge Rousseau rappelle qu’aux Îles, en général, on ne clôture pas . Ce n’est pas Montréal ou Sainte-Foy, dit-il. Les Îles, ça se marche.

Le comité BIP souhaite que cet aspect de la culture madelinienne soit protégé. Qu’on ne se retrouve pas dans une situation où les terrains deviennent privés et qu’on puisse plus passer par là ou par là. Ce n’est pas ça les Îles-de-la-Madeleine.

L’action doit se faire maintenant parce qu’il sera, croit M. Rousseau, difficile de revenir en arrière, si rien n'est fait. Il faut que les paysages panoramiques des Îles-de-la-Madeleine soient préservés parce que c’est un bien collectif. C’est quelque chose qu’on doit léguer aux générations futures.

Les chèvres de la fromagerie Les biquettes à l'air ont la chance de profiter de l'air du large et des prés salés. Photo : Radio-Canada

Malgré l’ouverture des élus à revoir la réglementation, M. Rousseau juge qu’un moratoire s’avère nécessaire pour permettre la discussion sans que d’autres constructions émergent.

Il ne nous a pas été possible de joindre le maire, Jonathan Lapierre.

La pétition sera remise à la prochaine réunion du conseil municipal, le 8 octobre prochain, soit deux ans après l’adoption par les élus de la première charte des paysages des Îles-de-la-Madeleine. (Nouvelle fenêtre)