Burnaby, le bastion orange assailli

Le chef néo-démocrate a la cote ici, dans ce que certains appellent le dernier bastion orange au pays. Le Nouveau Parti démocratique a de vieilles racines dans Burnaby, tant sur la scène fédérale que sur la scène provinciale, et l'infrastructure de campagne provinciale du parti est d'ailleurs en place pour aider Jagmeet Singh. Plusieurs électeurs de Burnaby-Sud ont toujours voté pour les néo-démocrates.

J'ai voté pour le NPD dans presque toutes les élections fédérales depuis que je vote. Je suis un fier supporteur! , lance Greg, l'un de ces électeurs. Leurs politiques montrent bien qu'ils ont vraiment à cœur de défendre les Canadiens ordinaires. Je n'aurai pas les moyens de m'acheter une maison ici, à Burnaby, où je travaillerai pendant encore longtemps, alors l'investissement de 500 millions de dollars que le NPD propose pour la construction de logements abordables, c'est la solution, selon moi.

L'enjeu de Trans Mountain

Les électeurs de Burnaby-Sud se préoccupent de la hausse du coût de la vie causée par la montée fulgurante des prix de l'immobilier dans la région de Vancouver, mais aussi du projet d'expansion du pipeline Trans Mountain, qui passera tout juste au nord, dans la circonscription voisine.

Le projet prévoit l'ajout de 14 nouveaux réservoirs de bitume aux 14 déjà construits au sommet de Burnaby Mountain.

Un déversement ou une explosion au sommet pourrait toucher les résidences situées à une centaine de mètres du parc de réservoirs, mais également celles à flanc de montagne, plus au sud, sans compter la contamination de deux importants ruisseaux à saumons à proximité.

Une vue aérienne montre le terminal de la compagnie Kinder Morgan à Burnaby, en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Le photographe et militant autochtone John Preissl, qui est résident de Burnaby-Sud, se rend toutes les semaines tester l'eau des ruisseaux, au grand dam des opérateurs du projet Trans Mountain.

Dans Burnaby-Sud, on est directement en aval du parc des réservoirs , explique-t-il. Burnaby-Nord–Seymour, nous, dans Burnaby-Sud, et tout le monde à New Westminster et Vancouver, on est tous en aval des réservoirs et des sables bitumineux albertains.

Cet enjeu favorise Jagmeet Singh, dont le parti s'oppose officiellement au projet, explique le politologue Duncan Cameron.

Si le NPD réussit à garder quelques sièges ici, ce sera grâce à la bataille qu’il a menée contre le pipeline. Duncan Cameron, politologue

On a Peter Julian qui, normalement, doit gagner son siège de nouveau. Fin Donnelly a quitté la scène, ce n'est pas sûr à qui ira son siège. Don Davies fait face au plus grand défi de sa vie politique. Pour Svend Robinson, ce ne sera pas facile, le retour en politique, mais l'enjeu du pipeline est crucial pour lui et c'est très important pour Jagmeet Singh , énumère M. Cameron.

Mais le NPD n'est pas le seul à s'être prononcé contre le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain. Le Parti vert s'y oppose également, ce qui représente un dilemme pour certains électeurs.

Je n'aime pas du tout les grands partis comme les libéraux et les conservateurs, alors il me reste le choix entre les verts ou le NPD , constate Nancy. Je ne sais pas encore, ils sont tous les deux opposés au pipeline, pas vrai? Mais je dois faire encore un peu de recherche, il me reste encore du temps.

L’espoir des libéraux

À l'élection partielle de février, Jagmeet Singh l'a emporté avec une confortable avance de 13 points contre son plus proche rival, le candidat libéral Richard T. Lee. Mais en 2015, lors des élections générales, le candidat néo-démocrate Kennedy Stewart n'avait eu que 500 voix d'avance sur son adversaire libéral. Ce résultat serré donne espoir aux libéraux de conquérir Burnaby-Sud, le 21 octobre.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, célèbre sa victoire devant ses partisans dans Burnaby-Sud, le 25 février 2019. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Pour les représenter, le Parti libéral a choisi Neelam Brar, une jeune entrepreneure de la circonscription, composée à plus de 68 % de résidents d'origine chinoise et sud-asiatique.

Ici, les costumes de Justin Trudeau ont déçu. Justine, une électrice d’origine philippine, affirme avoir été choquée d’apprendre qu’à trois reprises, le chef libéral s’est peint le visage en brownface ou blackface. Elle dit toutefois avoir pardonné à Justin Trudeau, qu'elle considère toujours comme le plus grand allié des minorités au Canada.

Je continuerai de voter pour les libéraux , dit Justine. Les investissements dans le secteur technologique ont bien profité à mon mari, ses affaires vont bien! Puis, l'investissement de 80 millions de dollars dans le transport public en Colombie-Britannique, ça aide vraiment!

Je sens que cette élection est dangereuse, j'ai peur comme je n'ai jamais eu peur qu'on devienne ici comme les Américains. Pour moi, il est très important que tous les Canadiens se sentent inclus et je veux m'assurer que ce sera toujours comme ça. Justine, une électrice de Burnaby-Sud

La semaine dernière, lors du passage de Jagmeet Singh à Burnaby, le chef libéral Justin Trudeau s’y trouvait également pour promettre un crédit d'impôt pour les entreprises vertes.

Pour certains électeurs, comme Nerlam Waleya, Justin Trudeau en fait suffisamment pour l'environnement et le projet de pipeline Trans Mountain fait partie d'une transition nécessaire entre les énergies fossiles et des énergies plus propres pour le Canada. À choisir entre les trois partis, Nerlam Waleya choisira les libéraux.

Quelle est l'alternative? Le NPD ne formera pas le gouvernement, et les conservateurs? Leur chef est trop faible et puis il veut promouvoir les armes à feu, ce n'est pas bon pour le Canada, et ça me fait très peur , dit-il. Le seul choix qui reste, c’est les libéraux. Et le pipeline? Le Canada doit maximiser les profits de ses ressources naturelles. On doit vendre notre gaz et notre pétrole en Asie.

Jagmeet Singh saura-t-il conserver son siège?

Son statut de chef, la longue tradition néo-démocrate dans la circonscription ainsi que l'opposition de son parti au pipeline Trans Mountain devraient favoriser Jagmeet Singh dans Burnaby-Sud le 21 octobre prochain.

La victoire ne lui est toutefois pas acquise. Les néo-démocrates l'ont remportée de justesse en 2015 dans la circonscription où les libéraux et les conservateurs comptent aussi de solides appuis. Mais Jagmeet Singh a bien l'intention de garder la mainmise de son parti sur Burnaby-Sud. Tout comme il a l'intention de décrocher plusieurs sièges en Colombie-Britannique, où il vient de passer huit jours à faire campagne.