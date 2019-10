Des associations de l'île de Vancouver transforment des conteneurs en maison pour les sans-abri

Cette maison en acier construite à partir d’un ancien conteneur d'expédition maritime est la première d’une série de quatre logements qui seront construits d’ici le mois de juin pour loger des sans-abri de la région.

Ces résidences seront installés sur le terrain de camping Maple Pool à 10 minutes du centre-ville en voiture ou en transport en commun.

Ces logements alternatifs sont le fruit d’une collaboration entre le club local de l’association internationale Rotary et le programme de logement à but non lucratif Down to Down de la vallée de Comox.

Disposer d'un logement est la première solution pour sortir les gens de la rue. Les refuges sont bien, mais ils expulsent ces gens à 9 h du matin et ils n’ont toujours pas d’endroit où il peuvent se sentir chez eux. Charlene Davis, présidente, Rotary Club de Comox

Ce premier logement, auquel seront peut-être ajoutées une toiture écologique et une véranda, dispose d’une salle de bains, d’une cuisine, d’un lit et d’une télévision. Un heureux élu a déjà été choisi pour l'occuper.

Les maisons sont équipées d’une salle de bains et d’une cuisine et disposent d’un espace suffisant pour avoir un espace salon et une chambre. Photo : Charlene Davis

Pour mettre sur pied un tel logement, il faut investir environ 20 mille dollars incluant l’achat du conteneur, son transport, et la rénovation intérieure.

La présidente du Rotary Club de Comox, Charlene Davis, affirme que cette solution est abordable et durable puisque les conteneurs sont indestructibles.

Les conteneurs maritimes sont une solution gagnante surtout qu’ils sont abandonnés la plupart du temps, car coûtent trop cher à renvoyer là d’où ils viennent. Charlene Davis, présidente, Rotary Club de Comox

Selon le Rapport sur le nombre de sans-abri en Colombie-Britannique , la vallée de Comox, qui comprend les municipalités de Courtenay, Comox et Cumberland, comptait 117 personnes sans abri en 2018.

D’après une entrevue de l’émission de radio On The Island