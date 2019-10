Le Salon du livre de Dieppe se serre la ceinture à trois semaines de l'événement

Le Salon du livre de Dieppe coupe dans sa programmation. L'organisme s'est vu refuser une subvention du Conseil des arts du Canada et attend toujours une réponse à sa demande au fonds du livre du Canada.

À trois semaines de l'événement, ce n'est pas une situation dont se réjouit le président du Salon, Alain Roberge.

Dans les circonstances, on a décidé de réduire la programmation et certaines activités, question de diminuer les coûts associés à certaines activités.

On a une programmation révisée, une programmation qui va toucher à peu près tout le monde, les adultes comme les enfants. On va aller dans les écoles, on va aller dans les garderies, dans les foyers, mais il y aura probablement un peu moins d'activités , explique le président.

Au lieu, par exemple, d'avoir trois activités dans une école, on en aura peut-être deux.

Certaines activités seront réduites dans la programmation de cette année. Photo : Facebook - Salon du livre de Dieppe

Le Salon du livre de Dieppe aura lieu comme prévu du 24 au 27 octobre prochain au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe.

Il recevait depuis sept ans une subvention qui a augmenté au fil des années jusqu'à 28 000 $. L'argent appuyait la tenue des activités.

Il y a un mois, les organisateurs ont essuyé un refus de la part du Conseil des arts, qui offrait jusqu'alors cette subvention importante. L'organisme a indiqué que la demande a été analysée, mais qu'elle ne s'est pas classée pour l'obtention des fonds cette année.

À un peu plus de trois semaines de l'événement, on attend toujours la réponse à la demande de 2000 $ présentée à l'organisme Fonds du livre Canada.

C'est donc un manque à gagner de près de 50 000 »$ sur un budget total d'environ 175 000 $. Les organisateurs doivent trouver 30 % du budget s'ils veulent offrir aux participants une formule à la hauteur de celles des dernières années.

Le Salon, souligne Alain Roberge, est bien plus qu'un rassemblement. Ce sont des kiosques, des maisons d'édition, des auteurs à rencontrer, des conférences à écouter, ainsi que des tournées dans les écoles, les bibliothèques publiques et des foyers de soins.

On a aussi annulé tout ce qui était [...] réception. Donc, si on est pas capable de se payer du vin, bien, on n'a pas de vin. Alain Roberge, président du Salon du livre de Dieppe

Le conseil d'administration et la nouvelle directrice ont tenté de trouver d'autres bailleurs de fonds plutôt qu'obtenir une révision du dossier. Ils veulent mieux comprendre pourquoi ils ont essuyé un refus alors qu'ils avaient ces fonds depuis 2012.

Les responsables du Salon ont expliqué que la demande avait été faite dans les délais prévus et par l'ancienne directrice Josée Lord, qui avait l'habitude d'effectuer ce travail puisqu'elle a occupé ce poste pendant huit ans.

La prochaine étape, pour moi, c'est d'informer nos principaux bailleurs de fonds. Le CCNB, le district scolaire et la ville de Dieppe, pour les informer de la situation. On va avoir quand même le Salon du livre, mais avec les ressources financières que nous avons , souligne M. Roberge.

Ce qui est encore plus difficile à comprendre pour les organisateurs, c'est que les salons du livre de la Péninsule acadienne et d'Edmundston ont quant à eux obtenu les subventions du Conseil des arts et du Fonds du livre Canada.

Dans le cas d'Edmundston, d'ailleurs, les organisateurs ont déjà des confirmations alors que le Salon ne se tient qu'au printemps 2020.

On a donc décidé à Dieppe de couper dans la programmation et l'offre d'activités à l'extérieur et de piger dans le fonds d'urgence accumulé au fil des ans. La nouvelle programmation proposée sera présentée aux participants le 10 octobre.

Les participants auront donc droit à une programmation réduite et certains auteurs à des contrats moins intéressants, puisque certaines tournées dans des écoles, foyers de soins et bibliothèques publiques sont annulées.

Avec les renseignements de Sophie Désautels