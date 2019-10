La Nation n'est pas prête d'oublier l'attaque informatique de juillet dernier

La Municipalité est revenue sur les circonstances de sa mésaventure et sur les leçons qu'elle en a tirées. Rappelons que c’est un logiciel de rançon qui avait bloqué l'accès à plusieurs systèmes informatiques de La Nation.

Cet incident est un triste rappel que les municipalités demeurent vulnérables aux attaques informatiques. C'est dans cette optique qu’une rencontre a été organisée en collaboration avec la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

C’est la même chose pour les organismes comme le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) qui a aussi été la cible d'une cyberattaque tout récemment.

Nous avons été paralysés pendant quatre heures, parce que quand on a fait la découverte, on a fermé tous les ordinateurs. On ne voulait pas que le virus se propage , explique le médecin-hygiéniste du Bureau de santé, Dr Paul Roumeliotis.

De l'utilisation d'antivirus aux mises à jour régulières des logiciels, de simples consignes permettent souvent d'éviter bien des problèmes. Pour La Nation et le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , c'est l'enregistrement des données sur un disque dur externe qui a permis de sauver la mise.

Si vous demandez à mon personnel informatique, ils ne veulent pas que ça revienne encore. Parce que c'est un cauchemar pour eux autres , ajoute le Dr Roumeliotis.