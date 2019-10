Le ministère des Transports (MTQ) sera incapable « d’empêcher que l’état du réseau routier et des structures ne se détériore dans les prochaines années », selon un comité d’experts indépendants.

Le MTQMinistère des Transports doit notamment composer avec les changements climatiques qui accélèrent le vieillissement des infrastructures, la pénurie de main-d’oeuvre, l'inflation du coût des travaux et le nombre toujours grandissant de nouveaux projets à réaliser.

Face à ces défis de taille, le comité d'experts conclut que le ministère n’est pas en position d’effectuer annuellement un volume suffisant de travaux d’entretien et de réparation , peut-on lire dans le document récemment mis en ligne.

Les auteurs notent également que le déficit de maintien du réseau routier est passé de 11,8 milliards en 2015, à 16,5 milliards de dollars en 2019, un bond de 40 %.

Si les experts qui signent le rapport parlent de données inquiétantes , l’Association des ingénieurs du gouvernement du Québec ( AIGQAssociation des ingénieurs du gouvernement ) ne prédit rien de moins qu'une catastrophe .

On a coupé les budgets de surveillance pour les gens qui inspectent les structures et là, le comité d’experts nous dit qu’on a des problèmes avec notre capacité organisationnelle , s'indigne son président, Marc-André Martin, qui dit craindre une nouvelle tragédie comme l'effondrement du viaduc de la Concorde, qui a fait 5 morts en 2006.

« Tous les éléments sont réunis pour une catastrophe à moyen terme », insiste-t-il.

Le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Marc-André Martin Photo : Radio-Canada

Il dénonce au passage le récent gel d’embauche et la limitation des heures supplémentaires décrétées par le ministère en plein blitz de fin de travaux .

Si les gens trouvaient que les routes n’étaient pas belles en 2019, attendez de voir en 2020. Marc-André Martin, président de l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec

Manque d’expertise à l’interne

L’ AIGQAssociation des ingénieurs du gouvernement souligne que malgré les recommandations de la Commission Charbonneau, le MTQMinistère des Transports semble incapable de ramener l’expertise à l’interne.

On n’arrive pas à engager des ingénieurs d’expérience, peste Marc-André Martin. 70 % des gens qu’on engage, ce sont des ingénieurs qui n’ont pas encore d’autonomie professionnelle pour prendre des décisions.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ( SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ) arrive au même constant au sujet des techniciens et des ouvriers de chantiers.

On n’a même pas réussi à combler les postes depuis les six dernières années au niveau des techniciens en travaux publics qui doivent supporter les ingénieurs , renchérit le président du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , Christian Daigle.

Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), et Lina Chiasson, vice-présidente exécutif national responsable de la mobilisation, s'adressent aux médias. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette Beaulieu

Les deux syndicats pressent le gouvernement de ramener l’expertise au sein du ministère puisque l’interne est toujours moins cher que l’externe .

Selon l’ AIGQAssociation des ingénieurs du gouvernement et le SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , la seule façon d’embaucher de nouveaux ingénieurs et de nouveaux ouvriers qualifiés serait d’augmenter les salaires puisque le gouvernement n’arrive pas à être compétitif avec le secteur privé.

Défi de taille

Le ministère des Transports admet que le retard dans le maintien des infrastructures routières est énorme et qu’il faudra plusieurs années pour corriger le tir, mais il invite à la prudence.

Pour le viaduc de la Concorde, il faudrait aller voir l’historique réel de ce qui s’est passé dans les années 1960 à l’époque de la construction , plaide-t-il, en rappelant que toutes les infrastructures du Québec sont inspectées au moins aux quatre ans.

Il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Il y a des défis qui sont immenses, mais on assure la sécurité. Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Le MTQMinistère des Transports du Québec souligne aussi que les investissements dans le réseau routier prévu au plan québécois des infrastructures ont été bonifiés de plus de 4 milliards de dollars pour la période 2019-2029.

La quasi-totalité de cette somme sera consacrée à l’entretien du réseau.