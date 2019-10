Les commissions scolaires de l'Estrie abolies sans avoir été consultées

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a déposé le projet de loi 40, ou la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, à l'ouverture de la séance parlementaire mardi.

Les commissions scolaires seront transformées en 2020 en centres de services qui seront gérés par un conseil d'administration composé de parents, de représentants de la communauté et de membres du personnel.

On est déçu que le projet de loi abolisse les commissions scolaires et par le fait même la gouvernance scolaire. On va analyser tout ça, voir où il y a des manques, parce qu'un manque important, c'est l'autonomie des régions et des petits milieux semi-urbains , déplore Yves Gilbert, président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et porte-parole des commissions scolaires de l'Estrie.

Le président de la Commission scolaire Eastern Townships, Michael Murray, souligne qu'il s'agit uniquement d'une « modification structurale » et que rien au final n'aidera les élèves à réussir davantage.

Ce qui est important dès la première lecture, c'est qu'il y a un manque absolu d'efforts de rattacher cette restructuration à l'amélioration de la réussite des élèves. Il y a clause après clause qui touche notamment des changements de nom, mais la façon dont ça va changer la réussite des élèves n'est pas facile à comprendre , déplore M. Murray.

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, se disait également ambivalent devant le projet de loi.