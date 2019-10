Gestion du risque et de l’offre, des préoccupations majeures des agriculteurs

Nicolas Philippot se considère comme la prochaine génération de fermiers laitiers. Après ses études, il s’apprête à prendre les rênes de la ferme familiale vieille de plus d’un siècle. Sa principale préoccupation lorsqu’il suit les différents candidats à l’élection fédérale est le maintien de l’équilibre de la gestion de l’offre.

Comme prochaine génération, je ne sais pas si je pourrai continuer à produire mon lait comme je le fais aujourd’hui , s'inquiète-t-il.

Selon Nicolas Philippot même si la taxe carbone augmente les coûts de production il croit que l’éliminer serait un recul. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

La gestion de l’offre est un moyen pour les producteurs laitiers, avicoles ou ovocoles canadiens de contrôler, par l’intermédiaire des offices de commercialisation, l’offre ou la quantité de leurs produits commercialisés. Pour avoir le droit de commercialiser sa production, l’agriculteur doit détenir un permis communément appelé « quota ».

Selon le père de Nicolas, Alain Philippot, les récents accords commerciaux internationaux, à savoir l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne ainsi que l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, négociés par le Canada ont rendu perméable la gestion de l’offre et ont fait du mal aux producteurs.

Dans le cadre de l’AECG, le Canada a accordé l’accès à son marché à près de 17 700 tonnes de fromage en provenance de l’Union européenne. Les pays membres du PTPGP ont un accès limité et graduel au marché des produits sous gestion de l’offre.

« Avec la renégociation de l’ALENA, nous avons perdu 3,6 % du marché canadien au profit des produits américains », déclare Alain Philippot.

Après la ratification de l’AECG et du PTPGP, le gouvernement fédéral a offert une compensation directe aux producteurs laitiers. Pour Alain Philippot cette compensation ne comble pas le manque à gagner à long terme. « Ce sont des parts de marché perdu à jamais », croit-il.

Il assure que les fermiers qui dépendent de la gestion de l’offre vivent avec la crainte de nouvelles cessions. « Si la Grande-Bretagne sort de l’Union européenne et vient demander une part de notre marché, on va la leur accorder? », se demande-t-il.

« Nous voulons que le prochain gouvernement arrête la cession de nos parts de marché à d’autres pays, dit Alain Philippot. C’est cette promesse que nous attendons des candidats. »

Selon Alain Philippot, les Canadiens veulent un lait propre, qui ne contient pas d’antibiotique ni d'hormone. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Alain Philippot affirme que la protection de la gestion de l’offre assure une certaine fiabilité des produits qui se retrouvent sur le marché. Il explique que les produits qui obéissent à la gestion de l’offre respectent des niveaux de standards exigés par les consommateurs canadiens.

Or, avec les cessions de parts de marché, il croit que des produits étrangers pourraient être mêlés aux produits canadiens sans que les consommateurs ne le sachent.

« Les Canadiens veulent du lait propre, qui ne contient pas d’antibiotique ni d’hormones », souligne l'agriculteur.

Les producteurs de grains aussi ont des demandes. Ils espèrent des partis fédéraux qu'ils renforceront le programme de gestion des risques de l’entreprise (GRÉ) et qu'ils créeront un plan qui permettra de remédier à la pénurie de main-d’œuvre.

Jill Verwey affirme que l’importance de la production agricole n’est pas toujours comprise. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

La vice-présidente du groupe agricole Keystone, Jill Verwey, gère une ferme mixte multigénérationnelle comprenant 6 000 acres de céréales et d’oléagineux.

Selon elle, les agriculteurs sont confrontés à un ensemble de risques météorologiques et de pressions ou conflits commerciaux qu’ils ne peuvent gérer de manière autonome.

Son organisme demande des améliorations au programme Agri-stabilité, notamment en rétablissant la couverture des pertes à 85 % et en étendant l’assurance de la production aux produits qui ne sont pas actuellement desservis.

Elle cite en exemple les conditions météorologiques très difficiles de cet été et le conflit avec la Chine qui pèsent lourd sur le fonctionnement de la ferme.

J’ai encore des quantités importantes de grains dans nos silos que nous n’avons pu vendre, dit-elle. C’est un manque complet à gagner pour nous, mais aussi pour l’ensemble de l’économie canadienne.

Le groupe agricole Keystone souhaite également que le prochain gouvernement fédéral augmentera le nombre de travailleurs agricoles et améliorera les connaissances et les compétences des travailleurs de l’industrie; qu’il permettera aux travailleurs internationaux d’arriver au Canada par le biais du système d’immigration et du programme des travailleurs étrangers temporaires.

« J’ai encore des quantités importantes de grains dans nos silos que nous n’avons pu vendre», dit Jill Verwey. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Pas toujours compris?

Jill Verwey affirme que l’importance de la production agricole n’est pas toujours comprise. Elle souhaite que les candidats d’aujourd’hui qui seront les prochains élus se rapprochent des producteurs pour comprendre leurs préoccupations afin de mieux les résoudre.

« De nombreux emplois au pays dépendent de nous, dit-elle. Quand notre économie va bien, c’est notre communauté qui en profite, car nous investissons ici. Nous sommes l’un des maillons forts de l’économie nationale. »

Taxe carbone ou incitatif vers des fermes vertes

Bien que de nombreux agriculteurs s’entendent sur la nécessité d’agir pour l’urgence climatique, ils ne pensent pas tous que la taxe carbone et son fonctionnement soient la solution.

Aucun agriculteur ne veut payer plus d’impôts ou avoir des coûts plus élevés, dit Alain Philippot.

Selon lui, de nombreuses stratégies d’alimentation ont été entreprises par les producteurs laitiers au cours des dernières années pour réduire la production du méthane des vaches. Il explique que l’augmentation de la teneur en matières grasses dans l’alimentation des bêtes permet de réduire jusqu’à 20 % de l’énergie perdue sous forme de méthane.

Personne ne veut sauver la terre plus que les agriculteurs, dit Jill Verwey. Nous avons toujours travaillé à préserver le sol pour pouvoir assurer le legs aux prochaines générations. Nous avons fait des investissements conséquents pour cela.

Tout comme Alain Philippot, elle croit que le gouvernement doit reconnaître les efforts déjà fournis.

Elle souhaite que le fonctionnement de la taxe carbone soit révisé. Les revenus doivent être reversés aux agriculteurs pour leur permettre de continuer les efforts de transformation écologique jusqu’ici entreprise, selon elle.

Les producteurs laitiers du Manitoba souhaitent que les partis politiques fédéraux s'engagent à protéger le marché canadien des produits étrangers. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Nicolas Philippot va plus loin. Il croit que même si la taxe carbone augmente les coûts de production l’éliminer serait un recul.

Il veut plutôt un renforcement de la législation qui contribuera à sensibiliser les agriculteurs et leur donnera des moyens pour migrer de manière sécuritaire vers une économie verte.

Je vois des fermiers plus âgés qui ne comprennent pas l’urgence climatique comme moi, dit-il. Il faut continuer avec la taxe carbone, les règlements sur le fumier et la pollution de l'eau.

Il ajoute que les consommateurs de sa génération sont prêts à payer plus cher pour avoir des produits écoresponsables et sains. Les nouveaux consommateurs n’ont aucun problème à payer un ou deux dollar de plus pour avoir un produit plus écologique , estime-t-il.

Des réponses partielles des différents partis

Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique promettent qu'ils protégeront la gestion de l’offre.

Le Parti conservateur, lui, affirme qu'il améliorera les relations commerciales avec les autres pays.