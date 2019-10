Faire une pierre, deux coups en s’abonnant à deux musées

Le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) estiment qu’ils sont complémentaires et s’unissent pour proposer un abonnement conjoint annuel aux deux institutions.

Les visiteurs qui souhaitent avoir un accès illimité aux deux musées peuvent maintenant profiter d’une économie de 15 % à l’achat de cette nouvelle formule d’abonnement conjointe.

L’idée est vraiment de rendre l’art et la culture plus accessibles aux gens de Québec et d’ailleurs, comme le souligne Yann Dubord, le directeur de la mise en marché et du mécénat au Musée de la civilisation.

Même son de cloche au MNBAQ, qui souligne que c’est une façon de réunir les forces des deux institutions . Son directeur des communications et du marketing, François Duchesne, ajoute que c’est une idée qui mûrit depuis quelques mois.

Les abonnements des deux institutions offrent déjà des avantages et des activités exclusives qui seront inclus dans l’abonnement conjoint.

À l’heure actuelle, le Musée de la civilisation estime à 10 000 le nombre de personnes qui sont abonnées, tandis que le MNBAQ indique en avoir 20 000.

Le nouvel abonnement conjoint ne sert pas à aider un des deux musées qui serait en perte de vitesse, confirment les deux directeurs. L’idée est vraiment de permettre aux passionnées et aux curieux d’avoir accès à un plus grand nombre de produits culturels.

Avec les informations de Valérie Cloutier