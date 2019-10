Le Bloc québécois et le Parti libéral s’engagent pour les producteurs agricoles

La protection du système de gestion de l’offre a de nouveau été au cœur des discussions entre la section régionale de l'Union des producteurs agricoles et les candidats bloquistes et libéraux du Lac-Saint-Jean.

Après les conservateurs lundi, c’était au tour d’Alexis Brunelle-Duceppe du Bloc québécois et de Richard Hébert du Parti libéral d’apporter leur soutien aux agriculteurs.

Les deux partis s'engagent à verser des compensations aux producteurs laitiers et à s'assurer qu'il n'y ait plus de failles dans les futurs accords commerciaux.

On a déjà offert une compensation financière importante de 1,75 milliard dont 340 millions déjà versés. On veut rassurer les producteurs qu’il n’y aura plus de brèches au niveau de la gestion de l’offre , a indiqué le député sortant Richard Hébert.

Le candidat bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a voulu rappeler qu’avant 2011, lorsque son parti était très présent à Ottawa, il n’y avait jamais eu de brèches dans le système de la gestion de l’offre.