Le Parti libéral promet de forcer les géants du web à contribuer au contenu canadien

Le Parti libéral du Canada a promis mardi de modifier les lois canadiennes sur les télécommunications et la radiodiffusion pour forcer les géants du web à contribuer à la création et à la promotion de contenu canadien.

C’est le ministre sortant du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, qui a détaillé en trois étapes le plan libéral lors d’une conférence de presse au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal.

Les règles, elles doivent être équitables pour tout le monde. Ce n’est pas compliqué, les géants du web font de l’argent avec ce que créent nos artistes, alors ils vont devoir contribuer à la création. Pablo Rodriguez, candidat libéral dans Honoré-Mercier

Le candidat libéral dans Honoré-Mercier a d’abord rappelé que son parti compte imposer les géants du web, comme Netflix, à hauteur de 3 % sur leurs revenus bruts générés au Canada. Cette mesure avait déjà été dévoilée dimanche, en même temps que la plateforme et le cadre financier du PLC.

M. Rodriguez a ensuite évoqué la mise sur pied, il y a un an, du comité Yale, qui réunit sept experts chargés de formuler des recommandations sur la modernisation des lois sur les télécommunications et la radiodiffusion. Ce rapport est attendu en janvier prochain.

Dès qu’on reçoit ces recommandations, on va les regarder et on va légiférer sur la loi sur la radiodiffusion et les télécommunications , a assuré M. Rodriguez. On va s’assurer, en revoyant tout ceci et en légiférant, de trois choses : que les plateformes numériques contribuent à la création de contenu canadien, qu’il y en ait sur leurs plateformes et qu’ils en fassent la promotion.

Ça va se faire par la loi. On va changer la loi sur la radiodiffusion, et on va le faire dès la première année. On ne peut pas attendre, et notre culture ne peut pas attendre. Pablo Rodriguez, candidat libéral dans Honoré-Mercier

Parmi les autres mesures du Parti libéral en soutien à la culture, on compte notamment offrir un passeport culturel de 200 $ par année aux jeunes de 12 ans et moins, hausser le budget de Téléfilm Canada de 50 % par année, renforcer le mandat régional de Radio-Canada et élaborer « une stratégie pour mieux exporter notre culture ».

« Notre culture ne peut se permettre un mandat conservateur »

Le candidat libéral a également profité de la conférence de presse pour décocher plusieurs flèches à l’endroit des conservateurs, qu’il accuse de vouloir sabrer la culture. Notre culture ne peut tout simplement pas se permettre un mandat conservateur , a-t-il lancé.

Selon M. Rodriguez, les conservateurs veulent laisser des passe-droits aux géants du web. Ils veulent laisser un avantage au contenu américain face à notre propre contenu. Et ça aurait des effets catastrophiques pour notre culture, pour notre langue, pour notre capacité à intégrer et à rassembler .