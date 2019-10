La Société économique de l’Ontario poursuivie pour congédiement injustifié

L’agence de développement économique financée par Ottawa aurait congédié l’employé sans préavis et sans raison valable après 10 ans de service, selon la poursuite.

En juin dernier, M. Eliscar disait à Radio-Canada avoir été informé par courriel de son licenciement, quelques semaines seulement après l’arrivée en poste de René C. Viau à la tête du bureau torontois de la SÉO.

Dans des communiqués diffusés par la SÉO durant cette période, l’organisme indiquait être en pleine restructuration et vouloir instituer une nouvelle dynamique .

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Wescar Eliscar, ex-agent de développement à la SÉO Photo : Twitter/SEO

René C. Viau, qui a refusé notre demande d’entrevue, était le supérieur immédiat de Wescar Eliscar au moment de son congédiement. Une autre employée de longue date, qui n’est pas nommée dans la poursuite, a elle aussi été congédiée autour de la même période.

La SÉO n’a pas indiqué pourquoi ces deux employés ont été congédiés ni quel gestionnaire avait pris la décision.

En septembre, Radio-Canada révélait que René C. Viau avait été reconnu coupable par le passé d’entrave à la justice et d’avoir agi comme prête-nom par un tribunal administratif au Québec. De plus, il aurait soumis des informations erronées et en partie plagiées sur les activités de son entreprise privée.

L’enquête de Radio-Canada avait incité la Société économique à revoir ses pratiques d'embauche.

Après une tentative infructueuse de règlement à l’amiable avec la SÉO, Wescar Eliscar a déposé en août une poursuite pour congédiement injustifié en Cour supérieure de l’Ontario. Dans les documents de cour obtenus par Radio-Canada, M. Eliscar réclame le montant de son salaire annuel, soit 65 825 $, en plus de divers dommages et intérêts.

Joint à nouveau à la fin septembre, M. Eliscar a indiqué à Radio-Canada devoir limiter ses déclarations publiques en raison du processus judiciaire en cours.

La Société économique de l’Ontario a décliné notre demande d’entrevue. Selon les documents de cour, les avocats de la SÉO ont déposé un avis d'intention de présenter une défense le 13 août dernier.

La SÉO utilise son droit de réserve, car les procédures sont en cours et recommandent une retenue sur tout commentaire public. Denis Laframboise, président de la Société économique de l'Ontario

L'ancien directeur torontois de la SÉO, René C Viau, en compagnie du président du Club canadien de Toronto, Dominic Mailloux, du directeur général de la SÉO, Luc Morin, et de Wescar Eliscar Photo : SEO/Twitter

Dans sa poursuite, M. Eliscar dit que la SÉO ne lui aurait pas donné de raison valable pour son congédiement et soutient qu’il aurait dû recevoir 12 mois de préavis.

Selon Lior Samfiru, un avocat spécialisé en droit du travail qui a créé une application permettant de calculer les indemnités de licenciement en Ontario, le montant réclamé par Wescar Eliscar semble absolument raisonnable , puisqu’il aurait droit, selon lui, à entre 12 et 14 mois de préavis en raison de son âge, de son ancienneté et du type d’emploi qu’il occupait.

L’employé n’y aurait pas droit, par contre, s’il a signé une entente avec son employeur au moment de son embauche stipulant le nombre de semaines de préavis nécessaires advenant son congédiement , précise-t-il.

Même son de cloche de la part de Scott Chambers, un autre avocat en droit du travail, qui estime que le montant réclamé par M. Eliscar est un peu élevé, mais pas hors de l’ordinaire .

En vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario, l’employeur doit verser une semaine de salaire pour chaque année d’emploi s’il congédie un employé sans raison valable.

Scott Chambers, avocat spécialisé en droit du travail Photo : Radio-Canada

Toutefois, précise Scott Chambers, la jurisprudence suggère plutôt que la règle générale utilisée par les tribunaux est de trois à quatre semaines de salaire pour chaque année complète d'emploi.

Le tribunal considéra certainement que le fait que l’employé ait travaillé 10 ans dans le secteur francophone pourrait vouloir dire qu’il ait de la difficulté à trouver un emploi similaire.

C’est d’ailleurs ce qu’allègue la poursuite. M. Eliscar travaille aujourd’hui pour une firme d’importation d’aliments. Il déclare avoir deux enfants et des parents à sa charge.

Lorsqu’à l’emploi [de la SÉO], Wescar a toujours été un employé loyal et dédié qui effectuait toujours ses tâches avec diligence, professionnalisme et grande compétence, au meilleur de ses habiletés. Extrait de la poursuite