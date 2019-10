Les 2000 gallons d'eau chlorée déversés dans la baie de Tracadie inquiètent des résidents

Caroline et Mike Dignard ont partagés des photos de l'aquaculteur Michel Comeau sur leur compte personnel Facebook, une publication qui a choqué de nombreux utilisateurs qui se demandent si des sanctions seront déposées contre les responsables.

Le ministère de l'Environnement a confirmé en fin de journée mardi que 2000 gallons d'eau chlorée avaient été versés à la marina de Tracadie.

Des gens sont inquiets que de telles actions restent impunies. Photo : Facebook (capture d'écran) / Michel Comeau

Erika Jutras, agente des communications pour le ministère, a indiqué que les autorités gouvernementales ont été mises au courant et qu'un agent a été envoyé sur les lieux.

L'agente a indiqué que les échantillonnages n'ont pas pu être concluants.

Le ministère sait qu'un déversement d'eau chlorée de 2 000 gallons a été déversé à la marina de Tracadie lors de l'installation d'un système d'adduction d'eau , souligne Mme Jutras. Nous avons enquêté et aucun échantillonnage de l'eau chlorée n'était possible.

Elle rapporte toutefois que l'enquête se poursuit.

Nous travaillons pour déterminer si des mesures seront poursuivies. Erika Jutras, ministère de l'Environnement

Des dizaines de poissons morts sont visibles dans l'eau. Photo : Facebook (capture d'écran) / Michel Comeau

Le ministère n'a pas voulu indiquer qui était responsable de cette situation.

Les aquaculteurs sont inquiets

« C’est dans la rivière de Tracadie. Ils sont en train de faire le chemin dans la ville de Tracadie et ils ont ouvert une pipe. Ils ont mis du chlore dedans. Ils ont dit que c’est une erreur, mais les poissons sont tous morts au ras de la pipe. Ce n’est pas normal », a indiqué un résident de Tracadie.

Des gens croient que le responsable est une compagnie privée qui effectue des travaux près de l'endroit.

L'aquaculteur Yves Arseneault se demande si des situations du genre se produisent souvent et croit que ça explique pourquoiles huîtres dans la baie de Tracadie se meurent cette année.

Des huîtres de la baie de Tracadie Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Au cours de la dernière saison, des producteurs de la région ont perdu la moitié de leur volume habituel d'huîtres, sinon davantage.

Si ça tue du poisson, ça peut tuer nos huîtres Yves Arseneault, aquaculteur

Il trouve curieux que des travaux aient commencé à proximité presque en même temps que les producteurs d'huîtres commençaient à sonner l'alarme.

« Les travaux ont commencé comme un mois et demi passé. C’est bizarre. Oui, ça peut être ça, ça peut arriver. Tous [les produits] qu’ils jettent sur l’eau, ça flotte sur l’eau, ça peut aller dans la baie, ça peut aller n’importe où. Tout de suite, nos huîtres sont sous l’eau », raconte M. Arseneault.

Il est inquiet que cette situation reste sans sanction et espère que les autorités prendront cette affaire au sérieux.

« Il faut que ça arrête, jeter des affaires dans la rivière comme du chlore fort de même qui tue des poissons, ce n’est pas normal. En plus de ça ici à Tracadie, on a un problème de circulation d’eau. L’eau ne circule plus. Il n’y a pas de goulet », dit-il.

Avec les renseignements de Jessica Savoie et Pierre-Philippe Leblanc