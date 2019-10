Appui à la C.-B. : une simple « manœuvre légale », dit Dennis King

L'intervention du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard dans une cause qui oppose les francophones de la Colombie-Britannique à leur gouvernement provincial devant la Cour suprême du Canada n'est qu'une simple « manœuvre légale » qui n'a rien d'hostile à la communauté insulaire de langue française, affirme le premier ministre Dennis King.

Dans un mémoire soumis au plus haut tribunal au pays, le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King à Charlottetown estime raisonnable que des motifs financiers puissent limiter le respect des droits à l’éducation en français garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le mémoire de l’Île-du-Prince-Édouard note que la répartition juste et rationnelle des fonds publics peut être considérée comme un objectif urgent et réel justifiant une violation .

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont également soumis à la Cour suprême, des mémoires appuyant la position que défend le gouvernement de la Colombie-Britannique dans le dossier de ses écoles de langue française.

Le Conseil scolaire francophone et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique réclament depuis 2010 une instruction équivalente dans les deux langues officielles. Les avocats de la province tentent de démontrer, au contraire, que les écoles de la minorité linguistique ne pourront jamais être équivalentes à celles de la majorité pour des raisons financières.

Dennis King, qui s'est engagé en août à remplacer l'école Évangéline à l'Île-du-Prince-Édouard, soutient que le but de l'intervention de son gouvernement n'est pas de limiter le financement des écoles de langue française.

Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons développé un lien très fort avec la communauté acadienne et francophone. En tant que ministre responsable, c'est une relation qui me tient à cœur et que je travaille très fort pour bâtir. Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard précise que le but de l'intervention de son gouvernement dans l'affaire des écoles francophones en Colombie-Britannique est de clarifier, devant la Cour suprême, les responsabilités provinciales quant aux droits à l’éducation des minorités francophones.

Dans une déclaration écrite, le gouvernement insulaire ajoute que l'intervention a pour but de mieux déterminer quand, ou si, les autorités scolaires doivent établir un ordre de priorité pour les projets d’immobilisation et si on peut considérer une certaine proportionnalité dans les services offerts aux écoles de la minorité linguistique .

Il ne faut pas que [l'intervention devant la Cour suprême] soit perçue comme un changement dans la relation positive que nous avons établie et que nous continuons à bâtir , exhorte Dennis King, en entrevue avec Radio-Canada. Ce serait ironique d'avoir fait la promotion du Congrès mondial acadien comme nous l'avons fait [cet été] sans construire une nouvelle école dans la région Évangéline, là où bat le cœur de la communauté acadienne et francophone dans notre province.

Émile Gallant, qui représente la Commission scolaire de langue française de l'Île-Prince-du-Édouard à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, se dit quant à lui déçu, mais pas étonné, des positions affichées par trois des quatre provinces atlantiques. On n’est pas d’accord avec leur position [...] mais tous les gros avancements qui se sont faits pour l'éducation en français à travers du Canada se sont faits par les tribunaux et par la Cour suprême , commente-t-il.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour sa part, a décidé de ne pas intervenir dans la cause.

Avec des renseignements de Patrick Butler