Interruption du transport adapté : une mère porte plainte

Louisette Couture estime que son fils et les autres personnes touchées sont victimes d'une forme de discrimination par la Ville. Elle souhaite, à travers cette démarche, accélérer le rétablissement du service et amorcer une première étape pour une contestation légale de cette décision.

Depuis l'abolition du service spécial de transport adapté pour la discothèque du vendredi soir, plusieurs personnes handicapées ne peuvent plus participer à l'activité.

Cette activité sociale, organisée depuis 37 ans par des bénévoles, attire habituellement une centaine de personnes. Toutefois, elles n'étaient qu'une cinquantaine vendredi dernier, la plupart conduites sur place par un parent ou une connaissance.

Je fais ça pour les droits de mon fils et si ça peut aider la cause pour tous les autres, c'est ce que je demande le plus.

Louisette Couture