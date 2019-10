Le CIUSSS-MCQ envoie des policiers chez un employé malade pour le forcer à travailler

Mathieu Roy affirme pourtant qu'il était malade à ce moment et qu'il ne pouvait se présenter au boulot.

L'homme, qui oeuvre comme aide de service depuis quelques mois à cet hôpital drummondvillois, affirme même avoir été obligé d'appeler son employeur devant les policiers.

J’avais des problèmes de santé. À environ trois heures du matin, des policières sont arrivées chez moi en cognant à ma porte d’appartement. Elles m’ont identifié et m’ont dit que l’hôpital de Drummondville les avait appelées, parce que je n’étais pas entré, qu'on avait besoin de moi et que je devais appeler la personne-ressource de l’hôpital devant elles , explique Mathieu Roy.

La Sûreté du Québec du Québec refuse de confirmer si des policiers se sont bel et bien présentés à la résidence de l'employé. Le CIUSSS-MCQ confirme toutefois les faits, qu'il qualifie d'inacceptables.

Des excuses ont été formulées à l'employé, a-t-on aussi indiqué.

Le CIUSSS-MCQ ne cautionne pas le tout et ils vont envoyer un message à toutes les personnes en position d'autorité de ne pas le faire. De notre côté, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ça ne se fait pas au Québec et des moyens devront être pris pour régler le problème de manière définitive , mentionne néanmoins le président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers (CSN) pour le CIUSSS-MCQ, Pascal Bastarache,

Un attaché de presse de la ministre de la Santé, Danielle McCann, nous a confirmé que cette dernière effectue actuellement des vérifications et qu'elle devrait ultérieurement réagir à cette nouvelle.