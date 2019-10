Arsenic : le CREAT presse le ministre de l'Environnement d'agir

Le CREAT a fait parvenir une lettre à Benoit Charette quelques jours après le dépôt du rapport final de l'Étude de biosurveillance auprès des enfants du quartier Notre-Dame.

Il lui rappelle son engagement pris sur nos ondes de revoir l'attestation d'assainissement de la Fonderie Horne si la santé publique lui demandait de le faire.

Rappelons que la Fonderie possède une attestation qui lui permet d'émettre jusqu'à 67 fois plus d'arsenic dans l'air que la norme provinciale.

Parce qu'on avait fait des commentaires lorsqu'il y a eu la consultation publique sur l'attestation d'assainissement [en 2017] et on demandait un peu la même chose, de réduire plus que ce qui était exigé. Je pense que les gens de Rouyn-Noranda qui sont préoccupés par la situation, autant la direction de la Santé publique, la Ville, le comité ARET, je pense qu'il faut maintenir la pression, il ne faut pas lâcher le morceau , affirme Jacinthe Châteauvert, présidente du CREAT.

Le ministre de l'Environnement est en mission à Paris et n'était pas disponible pour répondre à nos questions.