Le refuge Tina's Safe Haven accueille de plus en plus de jeunes hommes autochtones

Les employés de Tina's Safe Haven, un foyer d’accueil sécurisé ouvert en tout temps situé sur l'avenue Selkirk, à Winnipeg, affirment que, tous les soirs, les jeunes hommes et les jeunes garçons utilisent 60 % des 50 places disponibles.

Nous avons constaté une augmentation du nombre d'hommes victimes d'exploitation, et il s'agit de jeunes de 17, 18 et 19 ans , explique Debbie Cumby, une travailleuse sociale de Ndinawe, l'organisation à but non lucratif qui travaille avec les jeunes à risque et qui dirige le foyer d’accueil Tina's Safe Haven.

Le refuge, qui a ouvert ses portes en novembre 2018, a été nommé en l’honneur de Tina Fontaine, assassinée à l’âge de 15 ans. Son corps a été retiré de la rivière Rouge en août 2014.

Le meurtre de la jeune fille a fait les gros titres de la presse nationale et a contribué à déclencher l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées.

Des années avant sa mort, l’organisme Ndinawe réclamait déjà un espace d'accueil ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les jeunes.

Debbie Cumby est travailleuse sociale à l'organisme Ndinawe, qui dirige le refuge Tina's Safe Haven. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Selon Debbie Cumby, la plupart des jeunes qui ont besoin d’un lit pour la nuit à Winnipeg sont de jeunes Autochtones, certains ayant des problèmes de dépendance à la drogue, notamment à la méthamphétamine.

Vous vous retrouvez déprimés, sans-abri et avec 5 $ en poche, alors vous vous achetez de la drogue et vous vous défoncez. Pendant ce temps, vous n’avez pas à vous soucier du risque d’être assassiné ou d’être violé , souligne Debbie Cumby.

Ryan Beardy est un défenseur des jeunes à risque à Winnipeg. Il considère qu'il y a un manque d'espaces sûrs dans la ville pour les jeunes hommes autochtones ayant besoin d'aide. Photo : Radio-Canada / Lyza Sale

Ryan Beardy connaît l’importance de trouver un refuge lorsqu’on vit dans la rue.

On est obligé de puiser en soi les ressources, et c’est ça, le plus difficile , confie l’homme originaire de la Première Nation Lake St Martin, qui a multiplié les allers-retours en prison pendant 20 ans.

Depuis, il aide les jeunes à sortir de la rue et à quitter les groupes criminels au sein de l’organisme GAIN (Gang Action Interagency Network).

Ils veulent une meilleure vie pour eux-mêmes, une vie hors des gangs. Ils ne veulent pas tomber dans la drogue , explique l’homme de 35 ans, sorti de prison il y a trois ans.

Il y avait très peu d’aide disponible pour moi, très peu de ressources et il m’a fallu beaucoup d’efforts pour en arriver là , confie-t-il.

Debbie Cumby, elle, estime que la Ville a besoin de davantage de lits parce que le nombre de jeunes garçons qui se présentent à la porte du refuge Tina's Safe Haven continue de grimper.

Avec les informations de Nelly Gonzalez