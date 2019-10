Grève des employés de Tshiuetin : les négociations sont suspendues

Le moment où reprendront les négociations est toujours inconnu, réagit le président du Conseil central Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay.

Le train Tshiuetin, qui relie Sept-Îles à Schefferville. Photo : Louis Moulin

Le syndicat attend une invitation de l’employeur pour poursuivre les discussions.

Il faudrait poser la question directement à l’employeur pourquoi il n’y a pas de négociations cette semaine, parce que nous, on a fait une journée de négociations la semaine passée. On a négocié toute la journée, puis on n’a pas été capable d’arriver à une entente, indique Guillaume Tremblay. On attend d’être capable de se rasseoir avec l’employeur, mais pour le moment, on n’a pas eu de signe de sa part pour [...] se rasseoir, et puis de discuter pour être capable de s’entendre.

Guillaume Tremblay souhaite une reprise rapide des négociations avec l'employeur. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les moyens de pression se poursuivront jusqu’à ce qu’une entente soit conclue entre le syndicat et l’employeur, affirme M. Tremblay.

De son côté, le superviseur des opérations et porte-parole de l’entreprise Tshiuetin, Tshiuetin Vollant, ne donne pas de détails concernant le moment où l’entreprise a l’intention de reprendre les négociations pour parvenir à une entente avec ses employés.

Le porte-parole de l’entreprise Tshiuetin, Tshiuetin Vollant Photo : Radio-Canada

On est toujours en discussion avec le syndicat au sujet des services essentiels, note Tshiuetin Vollant. Quotidiennement, on communique avec eux pour garantir les services essentiels au niveau de Transport ferroviaire Tshiuetin et Tshiuetin SEC. Pour les détails concernant les négociations, ça, je ne peux pas vous le partager. C’est directement avec le syndicat et la direction générale.

Services essentiels

Un déplacement entre Sept-Îles et Schefferville est maintenu au lieu de deux par semaine pour transporter la nourriture, l’essence et les passagers. Transport ferroviaire Tshiuetin déplore toutefois que le syndicat ne permet pas aux passagers de descendre entre les stations. Toutefois, des passagers peuvent monter à bord entre les trois grandes stations.

L'intérieur d'un wagon passager du train de Tshiuetin Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Pour le train passager en partance de Sept-Îles à Schefferville avec un seul arrêt à Emeril, on ne débarque aucune personne entre les stations intermédiaires, sauf à Emeril, précise Tshiuetin Vollant. Nous, on pense que les services essentiels, ça comprend aussi les gens qui sont sur la ligne et non seulement les gens qui vivent à Schefferville, à Emeril et à Sept-Îles.

Parmi les points en litige, on retrouve notamment les augmentations salariales et les horaires.

Avec les informations de Laurence Royer