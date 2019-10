Cloutier-du Rivage : une médecin dissidente incitée à se taire

Je vous demande donc, si vous désirez poursuivre votre implication à titre de chef adjoint de l'urgence de Shawinigan, de cesser toute cabale et toute intervention externe dans ce débat , écrit le Dr Olivier Roy, chef du département de médecine d'urgence au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

La Dre Janique Dion fait partie d’un groupe d’autres médecins et professionnels de la santé qui ont exprimé publiquement leurs inquiétudes au sujet de la transformation de l’urgence à Cloutier-du Rivage du secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières.

Bien qu’à titre de chef de département le Dr Roy n’encourage pas les sorties médiatiques, il dit avoir toléré qu’elle s’exprime publiquement se disant pour la liberté d'expression et pour la démocratie au sein des équipes médicales .

Le docteur Olivier Roy fait partie des signataires de la lettre soutenant la transformation de l'urgence Cloutier-du-Rivage. Photo : Radio-Canada

Maintenant qu’elle a eu l’occasion de faire part de son opinion, il la met en garde.

Vous comprendrez qu'à ce niveau d'avancement du projet et de son caractère irréversible, poursuivre vos actions relève davantage de la campagne de salissage qu'autre chose , écrit-il.

Le Dr Roy rappelle à la Dre Dion qu’elle porte aussi un chapeau de gestionnaire.

Comme vous avez un rôle de chef adjoint, vous avez une certaine obligation de solidarité envers l'établissement. Il y a une question de confiance mutuelle à préserver. extrait du courriel envoyé par le Dr Olivier Roy, chef du département de médecine d'urgence au CIUSSS MCQ

Nous avons interpellé le Dr Olivier Roy qui nous a référés à l’équipe des communications du CIUSSS MCQ. Nous sommes en attente d’une réponse de leur part.

Des craintes réelles

La Dre Janique Dion a décliné notre demande d’entrevue, nous a fait parvenir une déclaration écrite dans laquelle elle se dit attristée estimant qu’on tente de la museler .

Elle affirme avoir partagé ce courriel avec certains collègues du milieu et à des organisations afin d’avoir leur avis et d’y voir plus clair.

Comme elle dit ne pas connaître ses droits dans une telle situation, la Dre Janique Dion affirme qu’elle a l’intention de demander un avis juridique.

Selon elle, il ne faut pas faire glisser le débat puisque nos craintes demeurent réelles , écrit la Dre Dion.