Inspecter les ordures de son quartier pour sauver les ours

Le soleil n’est pas encore levé que Carla Parr-Pearson sillonne les rues d’un quartier résidentiel de Port Moody, en Colombie-Britannique, à la recherche de contrevenants au règlement municipal sur la gestion des déchets. Son but : protéger les ours.

Mme Parr-Pearson est membre du groupe Port Moody Tri-cities Bear Aware, qui a récemment proposé au conseil municipal d'augmenter de manière importante les amendes pour les personnes qui ne respectent pas les règles en matière de collecte des ordures.

La motion a été adoptée le soir même. Les amendes passeront de 50 à 500 $ pour une première infraction, à 750 $ pour la deuxième et à 1000 $ pour les suivantes.

Une amende plus importante va changer le comportement social, et c’est ce que nous devons faire à ce stade , estime la conseillère municipale Diana Dilworth, qui a appuyé la motion, à l’instar de tous ses collègues.

Il y a quelques années, trois oursons sont apparus dans la cour arrière de la résidence de Carla Parr-Pearson. Quand on les voit, on [souvient] qu'il y a une vie sauvage à proximité , se remémore-t-elle, émue.

L’année suivante, ils ont été abattus après avoir pénétré dans le garage d’un voisin.

Cet événement a été l'élément déclencheur pour Mme Parr-Pearson. J’ai remarqué un comportement qui devait être changé , dit-elle.

Bien que la situation à Port Moody ne soit pas critique, l’agent de conservation de la faune Todd Hunter observe une augmentation des signalements d'ours dans la région.

Si les gens laissent leurs ordures et que les ours continuent d'y trouver une source de nourriture, ces derniers ne vont pas accumuler les calories provenant de poissons et de baies dont ils ont besoin pour hiverner, explique-t-il.

Les ours sont dirigés par l’odorat , dit le technicien en environnement Kurt Fri, de la Ville de Port Moody. La solution passe donc par la gestion des aliments qui les attirent, selon lui.

Tout ce qu'il y a sur les propriétés qui attire les ours, comme des ordures, des graines pour oiseaux ou des fruits non cueillis, attirera des ours. Kurt Fri, technicien en environnement à la Ville de Port Moody

Des abattages évitables

Sept ours ont été abattus au cours des deux dernières années à Port Moody, explique Todd Hunter.

Les ours avaient été habitués [à la présence humaine] et présentaient un risque pour la sécurité , dit-il. En fin de compte, la sécurité publique est primordiale.

Kurt Fri trouve la situation malheureuse , parce qu'elle est tout à fait évitable , un sentiment que partage M. Todd.

La prévention est la clé pour réduire le nombre de cas où les ours doivent être abattus. Todd Hunter, agent de conservation de la faune

Carla Parr-Pearson, qui patrouille entre 20 à 30 heures chaque semaine, est déçue de constater que certains de ses voisins ne prennent pas les mesures préventives appropriées, d’autant que les gens ont été informés au sujet de ce problème, selon elle.

Nous sommes dans un environnement proche de la nature et nous devons être attentifs, respectueux et partager l’espace , dit Mme Parr-Pearson.

