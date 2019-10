La CAQ dépose son projet de loi pour transformer les commissions scolaires

C'est le ministre Jean-François Roberge qui a déposé le projet de loi 40, ou la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, à l'ouverture de la séance parlementaire.

Les commissions scolaires c'est un modèle de gouvernance du passé qui est désormais dépassé. [...] Penser que c'est une "réforme Barrette" c'est du grand n'importe quoi. On s'est inspiré de ce qu'il a fait et on a fait l'inverse. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Le projet vise à revoir l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires, qui deviennent des centres de services scolaires administrés par un conseil d’administration, composé de parents, de représentants de la communauté et de membres de leur personnel.

Les conseils des commissaires seraient ainsi remplacés par des conseils d’administration constitués de 16 membres non rémunérés : 8 parents, 4 personnes issues de la collectivité et 4 représentants scolaires.

On inverse la pyramide des décisions [...] les décisions de nature pédagogique ne seront pas prises par des gens déconnectés, mais branchés sur le terrain , explique le ministre Roberge. On veut dépolitiser la prise de décision, et effectuer une décentralisation qui passe du niveau provincial au niveau régional , ajoute-t-il.

Le projet de loi prévoit aussi des processus électoraux distincts, selon que le centre de services scolaire est francophone ou anglophone.

Dans le réseau francophone, les parents qui siègent aux conseils d’établissement éliraient les administrateurs, tandis que la procédure au sein des centres de services anglophones permettrait que les membres soient élus au suffrage universel.

Le projet de loi compte également modifier la composition des conseils d’établissement des écoles ainsi que certaines de leurs fonctions.

Il imposerait de surcroît aux membres des conseils d’administration et à ceux des conseils d’établissement de suivre une formation élaborée par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur lui-même.

Le Québec compte 72 commissions scolaires : 60 francophones, 9 anglophones et 3 à statut particulier.

Le mandat des commissaires, et des commissions scolaires devrait prendre fin le 29 février 2020, conditionnellement à l'adoption du projet de loi. Ils formeraient dès lors un comité-conseil jusqu'au 30 juin 2020, selon le projet de loi 40.

