Enquête pour destitution : Pompeo défie le Congrès

Ce refus signale un nouveau bras-de-fer entre l’administration Trump et les comités de la Chambre, les deux camps s'accusant de vouloir intimider des témoins.

Dans une lettre adressée au Comité des Affaires étrangères de la Chambre, le secrétaire d'État invoque plusieurs raisons pour expliquer son refus, assimilant d'emblée une partie de la requête des démocrates à un acte d'intimidation.

Je serai clair : je ne tolérerai pas de telles tactiques et j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour prévenir et exposer toute tentative visant à intimider les professionnels dévoués que je suis fier de diriger et aux côtés desquels je sers au département d'État.

Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis