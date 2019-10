Singh se réjouit que des municipalités condamnent la loi québécoise sur la laïcité

Le conseil municipal de Calgary s’est joint à ce concert de désapprobation, lundi soir, suivant les traces des élus de Montréal, de Victoria, en Colombie-Britannique, ainsi que de Brampton, de Toronto et de Kitchener, en Ontario.

Invité à donner son point de vue sur ce mouvement lors d’une conférence de presse tenue mardi à Vancouver, M. Singh n’a pas caché qu’il l’approuvait sans détour.

C’est super (it's great). C’est super de voir des gens partout au Canada dire clairement qu’ils ne pensent pas que c’est la bonne voie à suivre , a-t-il répondu en anglais. Il a quelque peu atténué ses propos en français.

Depuis le début de la campagne, M. Singh, qui est de confession sikhe, fait preuve de prudence à ce sujet. Il ne cache pas qu’il est opposé à la loi, mais affirme du même souffle qu’il reconnaît la compétence du gouvernement du Québec à légiférer dans ce domaine.

Le chef néo-démocrate a dit croire mardi que sa seule présence au Québec, où il viendra demain à l’occasion du premier débat de la campagne électorale, peut contribuer à modifier l'opinion publique envers cette la loi, qu’appuie une majorité de Québécois.

Il a assuré qu'il tiendrait le même discours devant les journalistes québécois.

Devinez ce qu’ils me demandent? "Quelle est votre position sur la loi 21?" Devinez ce que je leur réponds? "J’y suis opposé. Je pense que c’est blessant, [...] que c’est diviseur, [...] que ça envoie le message que des gens n’appartiennent pas [à la société] en raison de leur apparence" , a-t-il lancé.

Je vais au Québec et je dis : "j’aime la langue française, je l’ai apprise quand j’ai grandi à Windsor, et j’aime bâtir un meilleur pays, travailler en équipe, défendre l’environnement, et j’ai un turban et une barbe."

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada