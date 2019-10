L’emploi et l’environnement, au coeur des préoccupations des candidats au débat de Facteur matinal

S’ils s’entendent sur plusieurs points, notamment l’importance d’avoir un train à grande fréquence qui passerait par Trois-Rivières et de conserver les emplois au centre fiscal de Shawinigan, les quatre candidats qui ont participé au débat de Facteur matinal ont des visions qui divergent sur des sujets comme l’environnement et l’immigration.

Pour écouter le débat de l’émission Facteur matinal, cliquez ici.

Environnement : défendre son parti

Tous les partis n’accordent pas la même importance aux mesures environnementales dans leur plateforme, mais à la lumière des marches contre le climat, les candidats savent qu’ils doivent se montrer sensibles à cet enjeu.

Tant que ça ne deviendra pas coûteux de polluer et payant de réduire sa pollution, la pollution n’arrêtera pas, alors il faut une loi très sévère , affirme le candidat du Bloc québécois Louis Plamondon.

La candidate libérale Valérie Renaud-Martin a souligné que son parti veut que le Canada soit un pays carboneutre d’ici 30 ans. Elle veut notamment promouvoir l’achat de véhicules électriques et du transport en commun.

Robert Aubin, du Nouveau parti démocratique, a accusé les libéraux de s’inspirer des néo-démocrates pour élaborer leur plateforme environnementale. Malheureusement, dit-il, j’ai perdu toute confiance dans leur capacité de les réaliser. Le candidat souhaite la création d’une Banque canadienne du climat qui soutiendrait financièrement des entrepreneurs créateurs de technologies innovantes .

Le conservateur Yves Lévesque affirme que son parti a prévu 55 mesures pour améliorer l’environnement . Le candidat a aussi déclaré que comme l’environnement est un enjeu mondial, il faut un premier ministre canadien crédible sur la scène internationale, ce qui n’est pas le cas de Justin Trudeau, selon lui.

Quel est l’enjeu de la campagne le plus important, selon vous? C’est de faire l’équilibre entre l’environnement qui est un enjeu important et l’économie, qui est aussi un enjeu important. C’est de faire en sorte qu’on a un développement économique tout en ayant une protection de l’environnement qui est responsable. - Valérie Renaud-Martin, candidate du Parti libéral du Canada dans Trois-Rivières C’est le futur, ce sont nos enfants, nos petits-enfants. On a un gouvernement qui dépense de l’argent comme si c’était de l’argent qui appartenait à d’autres personnes et ça, c’est irresponsable. - Yves Lévesque, candidat du Parti conservateur du Canada dans Trois-Rivières Tous nos efforts doivent concorder pour transformer l’économie pour en faire une véritable économie verte et non pas continuer à faire aller de l’avant une industrie fossile avec la lutte aux changements climatiques qu’il faut mettre en place. - Robert Aubin, candidat du Nouveau parti démocratique dans Trois-Rivières Il est temps qu’on ait, à Ottawa, un groupe de députés qui porte les demandes du Québec et depuis quelques années, depuis 2011, on n’a pas senti cela. Le gouvernement du Québec a fait sept grandes demandes et seul le Bloc québécois, à l’heure actuelle, approuve ces demandes. - Louis Plamondon, candidat du Bloc québécois dans Bécancour-Nicolet-Saurel

La première promesse qu’ils souhaitent réaliser s’ils sont élus

Le député néo-démocrate sortant, Robert Aubin, souhaite réunir le plus rapidement possible tous les intervenants pour mettre sur pied le premier centre de recyclage et de transformation des aéronefs à Trois-Rivières.

Le candidat conservateur Yves Lévesque voudrait changer les programmes qu’il trouve « mal adaptés » pour l’économie et les projets en infrastructures. C’est lourd et c’est complexe, dit-il, [il faut] être plus efficace, plus performant avec l’argent des contribuables.

La libérale Valérie Renaud-Martin veut miser sur l’entrepreneuriat et s’assure que les gens qui souhaitent démarrer une entreprise puissent bénéficier de la bourse que son parti mettra en place afin d’avoir des emplois de qualité à Trois-Rivières .

Le candidat du Bloc québécois Louis Plamondon veut assurer le respect des décisions de l’Assemblée nationale. Il souhaite aussi une loi sévère pour le respect des engagements internationaux.

Les candidats et les communautés autochtones

La priorité, c’est l’éducation et la santé, c’est clair, c’est là qu’il y a les plus grands besoins , affirme d’emblée le bloquiste Louis Plamondon.

Il faut aussi s’assurer que les communautés autochtones aient accès à Internet haute vitesse , ajoute la libérale Valérie Renaud-Martin

Le conservateur Yves Lévesque croit qu’il faut travailler en étroite collaboration avec les représentants des communautés autochtones pour régler les problèmes auxquels ils font face.

Robert Aubin rappelle que son parti, le NPD, avait déposé un projet de loi pour arrimer nos législations aux traités dont nous sommes signataires à l’ONU . Il affirme qu’il avait été entériné par la Chambre des communes, mais rejeté par le Sénat.

L’épineuse question de la laïcité

Au sujet de la loi 21 sur la laïcité, les candidats du Parti conservateur et du Nouveau parti démocratique ont déclaré qu’ils respectaient l’autorité du Québec d’élaborer ses propres lois sur son territoire.

La candidate du Parti libéral a déclaré que son gouvernement a la préoccupation envers le fait que cette loi pourrait contrevenir à la Charte des droits et des libertés .

Quant au candidat du Bloc québécois, il affirme que son parti appuie à 100 % la loi 21.

À part votre chef de parti, quelle personnalité politique est une source d’inspiration qui vous a poussé à faire de la politique fédérale? Yves Lévesque : Jean Chrétien Valérie Renaud-Martin : François-Philippe Champagne Louis Plamondon : Brian Mulroney, Lucien Bouchard et Gilles Duceppe Robert Aubin : Jack Layton

L’immigration pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre

La libérale Valérie Renaud-Martin a rappelé que son parti croit en la diversité . Elle trouve que l’immigration est une bonne façon de contrer la pénurie de main-d’oeuvre. Elle dit vouloir travailler en collaboration avec Québec pour simplifier le processus d’immigration et améliorer le recrutement de la main-d’oeuvre internationale.

Le bloquiste Louis Plamondon croit qu’il devrait y avoir une voie rapide pour pouvoir attirer les immigrants et les diriger vers une région, donc promettre une résidence permanente conditionnelle à ce que ça serve les intérêts du Québec .

Le néo-démocrate Robert Aubin croit que la bureaucratie devrait être allégée pour les employés temporaires étrangers qui reviennent année après année et il croit qu’ils devraient avoir accès à la résidence permanente.

Le conservateur Yves Lévesque trouve, lui aussi, que le processus est trop lourd pour faire venir des travailleurs étrangers.