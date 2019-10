Dominic Cardy se défend de méconnaître les défis des salles de classe

Je suis au courant des défis qui se posent de nos jours dans la composition des salles de classe , a rétorqué le ministre en réponse à la porte-parole syndicale des aides-enseignants, Christianne Robichaud, qui critiquait sa position sur la question du nombre d'assistants en éducation dans les écoles.

Le ministre a fait réagir cette semaine en affirmant que les écoles dépendent trop des aides-enseignants.

Les propos de Dominic Cardy ont déplu à une mère de famille, Colette Leblanc, pour qui le succès scolaire de son fils de onze ans dépend directement du travail des assistants en éducation.

Sans son assistante en éducation, on me doit des réponses à comment on va aider mon enfant à atteindre son plein potentiel, parce qu’il a du potentiel. Colette Leblanc, mère d'un enfant atteint d'un trouble du langage

Dominic Cardy dit avoir visité les salles de classe plus de 40 fois dans la dernière année et bien connaître la réalité des élèves.

C’est la raison pour laquelle les gouvernements précédents et celui en place ont accordé des postes et des fonds supplémentaires considérables pour des enseignants et des assistants en éducation , a soutenu le ministre.

Dans la dernière année financière, le gouvernement a accordé une augmentation de 1 million de dollars aux trois districts scolaires francophones pour la composition dans les salles de classe.

C’est le modèle de classe qu’il faut changer

Le 17 septembre, le District scolaire anglophone Est a rejeté le budget proposé par la province, prétextant une insuffisance de fonds pour embaucher de nouveaux assistants en éducation.

Je comprends bien les défis que doivent relever les conseils d’éducation lors de l'établissement des priorités , a répondu le ministre. Il estime toutefois que le fait d’ajouter des adultes dans les salles de classe ne réglerait pas la situation, puisque c’est le modèle de classe qu’il faut changer .

Mais tous ne sont pas d'accord avec les propos de Dominic Cardy, qu'ils œuvrent dans le modèle anglophone ou francophone.

L’assistant en éducation, c’est un poste essentiel à l’inclusion Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

Une remise en question du modèle d’inclusion?

Les aides-enseignants sont considérés comme un élément essentiel au modèle d'inclusion scolaire proposé aux écoles depuis 1986.

S’il y avait moins d’aides-enseignants dans les salles de classe, « un paquet de jeunes ne pourraient pas suivre », croit Chantal Varin, directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick.

Chantal Varin aimerait que le ministre précise sa position, puisqu’elle dit recevoir des appels de parents inquiets.

Le ministre n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue.