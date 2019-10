Front commun conservateur pour le prolongement de l'autoroute 20

Cinq candidats du Parti conservateur d'Andrew Scheer, dont le lieutenant québécois de la formation politique, Alain Rayes, font front commun et confirment leur intention de travailler à la réalisation du prolongement de l'autoroute 20. Ils promettent, s'ils sont élus le 21 octobre, d'en faire une priorité et de travailler de concert avec le gouvernement provincial pour que le projet se concrétise.

Selon la candidate du parti dans la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques et membre de ce front commun, Nancy Brassard-Fortin, la construction du tronçon de 53 kilomètres entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski améliorerait la sécurité routière et aiderait au développement économique.

Elle affirme aussi que le prolongement de l'autoroute 20 est une bonne mesure pour l'environnement puisqu'il réglera, selon elle, le problème de congestion sur la route 132 à Trois-Pistoles.

Prenez le nombre de voitures, qui est impressionnant, qui font du sur place, c'est certain que ça va aider à réduire les émissions qui sont faites , avance la candidate.

