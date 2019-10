Des nouveautés au mont Gleason

Au programme, une nouvelle remontée quadruple, une piste de ski supplémentaire ainsi que l’ajout d’un nouveau trajet de randonnée alpine.

On aura donc deux remontées quadruples et une remontée double. On pourra servir les gens et remonter rapidement. Ça sera une belle nouveauté de la saison , explique Maryse Gingras, responsable aux communications, au micro de notre émission Par ici l’info.