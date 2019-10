Le NPD veut du logement abordable sur les plaintes LeBreton

Pour nous, c'est très important que les logements abordables soient non seulement inclus, mais promis , a expliqué Emilie Taman. C'est pourquoi on veut promouvoir l'idée des ententes avec la communauté pour que ce soit un contrat entre les compagnies qui vont construire sur les plaines LeBreton et la communauté.

Notre population va continuer à augmenter. On veut maintenir des communautés inclusives. Emilie Taman, candidate néo-démocrate pour Ottawa-Centre

La candidate du Nouveau Parti démocratique, qui a fait cette annonce en compagnie du député provincial Joel Harden, a ajouté que cette vision englobait aussi des infrastructures sociales telles que des parcs ou des épiceries pour créer une communauté vibrante et accessible.

Elle entend demander à la Commission de la capitale nationale (CCN) d'adopter des ententes sur les avantages communautaires de chaque projet d'aménagement avant d'octroyer des contrats au secteur privé.

Les autres partis s'en mêlent

La candidate du Parti vert dans Ottawa-Centre, Angela Keller-Herzog, a réagi à l'annonce de son adversaire néo-démocrate.

À Ottawa nous avons une crise du logement abordable , a-t-elle reconnu d'emblée.

Selon elle, le développement des plaines Lebreton est symptomatique de cette crise.

Les gouvernements fédéraux sont occupés avec la privatisation de terrains qui sont présentement la propriété du public , a déploré la candidate.

Elle propose de mettre les terrains fédéraux dans une fiducie d'intérêt public qui serait gérée par des coopératives ou des organismes à but non lucratif afin d'augmenter l'offre de logement locatif abordable.

Avec les informations de Christian Milette