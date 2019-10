Trottoirs manquants à Gatineau, un budget de 1,35 M$ est demandé

Malgré la décision du conseil municipal de 2017 de consacrer un budget de 470 000 $ par année à compter de 2018, il reste un grand nombre de trottoirs manquants à Gatineau.

Le directeur du service des infrastructures de la Ville de Gatineau, Jean Audet, souhaite que le service des infrastructures soit mandaté afin d’effectuer une mise à jour du projet de politique sur la gestion des trottoirs en incluant la bonification, les nouvelles notions de rues conviviales, et des passages pour piétons.

Une demande qui a été débattue lors du comité plénier à la Ville de Gatineau mardi.

La longueur totale de trottoirs manquants à Gatineau s’élève à environ 2,55 km dont 920 mètres dans le secteur Aylmer, le quartier le plus touché. Suivent les secteurs de Gatineau et Hull, qui ont une longueur de trottoirs manquants de 765 et 700 mètres.

La longueur totale de rues pavées à Gatineau est de 1388 km. Au cours des prochaines années, l’ajout de trottoirs en priorité représente 33 km.

La conseillère municipale du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, croit que la Ville devrait s’assurer que les trottoirs ajoutés fassent partie des trottoirs déneigés durant la période hivernale.

Si je suis pour investir dans des trottoirs, j’aimerais investir dans des trottoirs qui vont-être utilisés 12 mois par année par les citoyens , a questionné Mme Boudrias.

Une question qui sera amenée au sous-comité temporaire du comité exécutif de la Ville de Gatineau qui sera responsable de réviser les opérations de soufflage de la neige et de déglaçage des trottoirs , a répondu Marie-Hélène Lajoie, directrice générale de la Ville.

Les trottoirs de la ville de Gatineau ont en ce moment une largeur de 150 centimètres, mais la tendance au cours des prochaines années devrait être à 200 centimètres.