Jeunes et aînés au cœur de la plateforme électorale de Rémi Massé

Le candidat du parti de Justin Trudeau a divisé sa plateforme en cinq priorités : soutenir et investir dans les familles, assurer l'épanouissement des aînés dans leur milieu, faire de la protection de l'environnement un moteur de développement régional, soutenir le développement et la croissance des entreprises et investir dans les municipalités et les communautés pour les rendre plus stimulantes et attrayantes.

Première des choses, ce que je souhaite, c'est [de] déployer la téléphonie cellulaire partout dans la circonscription , a déclaré Rémi Massé.

Cet enjeu, ainsi que la mise en place d'un projet pilote pour attirer les jeunes dans la région, sont au cœur de la plateforme régionale du candidat du parti de Justin Trudeau.

Il y a des mesures qu'on a mises en place dans la plateforme nationale, par exemple, de créer 2000 bourses de 50 000 $ pour permettre à des jeunes de lancer leur entreprise, et on souhaite en mettre d'autres de l'avant. Est-ce que ce serait au niveau des prêts étudiants, des incitatifs financiers, donc un montant d'argent? C'est le genre de choses qu'on va explorer avec notre gouvernement si on est élus , a-t-il précisé.

La rénovation des résidences pour aînés et des propriétés des aînés qui souhaitent demeurer chez eux figure également parmi ses priorités.

De nouveaux emplois fédéraux à Matane et Amqui

Par ailleurs, le député souhaite poursuivre la création d'emplois fédéraux à Matane, par la construction d'un nouvel édifice qui s'ajouterait à l'édifice René-Tremblay. Il s'agit d'un engagement personnel de M. Massé, puisque le gouvernement fédéral n'a pas encore pris de décision dans ce dossier.

Le député sortant souhaite également implanter de nouveaux services fédéraux à Amqui, qui toucheraient le secteur forestier. Si on était en mesure de créer une quarantaine d'emplois, on serait bien heureux , a-t-il ajouté.

Le candidat libéral n'a pas de projet concret en ce sens dans la MRC d'Avignon.

Pour soutenir les entreprises de la région, Rémi Massé veut notamment implanter une mutuelle de services aux entreprises dans chacune des MRC de son comté.

Ça veut dire regrouper des services de ressources humaines, de relations de travail, de paie, de services pour des missions à l'étranger pour aller recruter de la main-d'œuvre. Présentement, chaque entreprise fait son petit bonhomme de chemin de son côté, ça prend du temps et ça coûte cher. Ce qu'on veut faire, c'est rassembler l'ensemble de ces services-là au sein d'une même organisation , a-t-il expliqué.

Le belvédère de Matapédia s'avance sur un cran rocheux à 300 mètres d'altitude. (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Massé a également assuré qu'il entend appuyer le développement du mont Saint-Joseph, le projet de cession de quai de Miguasha et la deuxième phase de la Route des Belvédères dans le secteur de Matapédia et les Plateaux.

La priorité, c'est deux autres belvédères. On a investi 972 000 $, c'est le type d'argent qu'on pourrait remettre dans la phase 2 , a-t-il précisé.

Le ton monte avec le Bloc

Alors que les partis seront officiellement à mi-campagne, le ton monte entre le candidat libéral et la candidate bloquiste Kristina Michaud.

Kristina Michaud souhaite devenir la première femme élue dans la circonscription fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Rémi Massé a accusé cette dernière de faire de la politique d'obstruction, tandis que Kristina Michaud a remis en question lundi le travail du député sortant dans le dossier du couple de Maria qui doit 38 000 dollars au gouvernement fédéral.

Lorsqu'on nous pique en disant : ''Ils n'ont rien fait dans le dossier, ils n'ont pas retourné les appels'' (sic), c'est le genre de choses que je dénonce. Dès qu'on a été informés de ce dossier-là, on a pris le taureau par les cornes , s'est défendu M. Massé.

C'est facile faire de la petite politique sur le dos des gens. Nous, on travaille fort pour le bien de nos gens. Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Le député sortant déplore aussi que le Bloc québécois ait récemment encerclé une de ses affiches électorales avec une demi-douzaine de ses propres pancartes à Mont-Joli.

Ce n'est pas ma définition du respect, de la courtoisie et de l'ouverture, ce n'était pas nécessaire , a souligné M. Massé.

Il a toutefois précisé que la candidate bloquiste s'est excusée et que les pancartes ont été retirées.

Moi, je me rappelle des 22 ans du Bloc dans l'ouest de la circonscription et je pense que les gens se rappellent aussi des effets du Bloc dans la région. Nous, ce qu'on souhaite c'est quelqu'un qui est dans l'action, pas un groupe qui critique , a déploré Rémi Massé.

Avec les informations d'Isabelle Larose