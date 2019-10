Une Torontoise accuse une promeneuse de chien de négligence après un accident sur la route

Chaque fois qu’elle se retrouve à l’intersection de l’avenue Spadina et du boulevard Bremner, Ximena Davila revit des souvenirs douloureux. J'ai la chair de poule. C'est tellement frais dans mon esprit. C'était terrifiant , dit-elle.

Le 20 septembre, Mme Davila a aperçu à cet endroit son chien grand danois, Cornichon. L’animal s’est alors précipité sur la route et a été renversé par trois voitures. Cornichon aurait pourtant dû, à ce moment-là, être avec une promeneuse de chien.

Trois cyclistes sont venus en aide à Cornichon et Mme Davila l’a tout de suite amené à l'hôpital vétérinaire. Le chien a subi des blessures aux poumons, aux hanches et aux pattes et doit maintenant être sous sédation pour être calme. Cornichon ne veut plus aller dehors, ajoute sa propriétaire.

Selon d'autres clients avec qui CBC/Radio-Canada s'est entretenu, et d'après plusieurs publications sur les médias sociaux, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit alors que des chiens sont sous la responsabilité de Shannon Pike, propriétaire du service de promeneurs de chiens Pup and the City.

Ximena Davila soutient que la promeneuse ne l’a jamais avertie que son animal avait disparu, et dit n’avoir jamais eu d’excuses par la suite. Elle a dépensé près de 2000 $ en frais de vétérinaire et estime que son chien aura encore besoin d’aide pour se rétablir complètement de ses blessures.

Ça me fait mal de savoir que quelqu'un qui était censé prendre soin de mon chien - qui est comme un membre de la famille - a pris ça à la légère et c’est un comportement irresponsable. Ximena Davila, propriétaire de chien

CBC/Radio-Canada a contacté plusieurs fois Shannon Pike la semaine dernière pour obtenir un commentaire de sa part, par courriel, par téléphone et textos. Mme Pike a dit qu'elle enverrait une déclaration, mais ne l'a pas fait.

D’autres témoignages

Vera Todorova, résidente de Toronto, raconte avoir vécu une expérience similaire avec le service Pup and the City, qui lui avait été recommandé par d’autres clients du quartier Fort York il y a deux ans.

Mme Pike a tout simplement perdu mon chien, et ne me l’a jamais dit , soutient-elle. La promeneuse avait la responsabilité de sortir son chiot de 5 mois, Charles, deux fois par jour. Mais la propriétaire a finalement découvert que Mme Pike amenait Charles chez elle sans lui dire, et un jour l’animal s’est enfui. Elle a cessé d’utiliser ce service après l’incident et a alerté d’autres propriétaires de chien.

Le site Internet du service Pup and the City soutient que la compagnie est assurée et opère sous licence. Photo : pupandthecity.com

Nicole Labbe a travaillé pour Pup and the City entre décembre 2017 et novembre 2018. Elle soutient que la compagnie était désorganisée, et il lui arrivait d’avoir à promener jusqu’à 25 chiens par jour.

En tant que propriétaire de chien moi-même, je me sentais vraiment coupable et mal pour les clients , commente-t-elle.

Vérifications importantes

Hannah Sotropa de la Société protectrice des animaux de Toronto souligne qu’avant d’embaucher un promeneur de chien, il est important de poser des questions sur les règles en place. Elle recommande de demander aux promeneurs de détailler leur expérience avec les animaux et de vérifier s’ils ont des certificats de dresseur ou de promeneur.

L’organisme a d’ailleurs son propre service de promeneurs de chiens, et rencontre les propriétaires pour les questionner et les informer des procédures en cas d’urgence.

À écouter : Une Torontoise veut rassembler les propriétaires de chiens francophones

Selon la Ville de Toronto, tous les promeneurs de chiens à des fins commerciales, qui promènent de quatre à six chiens maximum dans les parcs de la ville, doivent obtenir un permis. Les résidents de Toronto n’ont pas l’autorisation de promener plus de trois chiens à la fois en ville s’ils ne détiennent pas ce permis.

Le permis doit également être bien visible, autour du cou du promeneur ou sur ses vêtements, dit la ville. Les résidents peuvent contacter le service 311 pour se plaindre d’un promeneur de chien qui ne respecte pas les règles.

Avec les informations de Talia Ricci, CBC