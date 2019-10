Débat électoral du Grand Sudbury : vérification des faits

Lors du débat à l’émission Jonction 11-17, les candidats des trois partis principaux ont mis l’accent sur les faits et les chiffres qu’ils espèrent sauront séduire l’électorat. Mais leurs affirmations dévoilent-elles toute la vérité?

L'économie est au coeur des préoccupation du candidat conservateur, Pierre St-Amant. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Nous avons une dette qui est passablement hors de contrôle. [...] Justin Trudeau a annoncé un déficit de 27,4 milliards de dollars. Pierre St-Amant, candidat conservateur à Sudbury

Justin Trudeau ne prévoit certes pas un retour à l’équilibre budgétaire lors des prochaines années.

Selon les projections du Parti libéral du Canada dévoilée dimanche, le déficit augmentera en effet à 27,4 G$ en 2020-2021, doublant presque le déficit de 14 G$ l'an dernier.

À noter que ce nombre diminuera lors des trois années subséquentes, pour atteindre 21 G$ en 2023-2024.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Canada est l'un des meilleurs élèves du G7 concernant le fardeau de la dette nette, selon le FMI. Photo : Ministère des Finances du Canada

Cependant, la plateforme du premier ministre sortant mise sur une réduction du rapport de la dette au PIB, qui devrait diminuer de 30,9 % l’an dernier, à 28,6 % d’ici 2023-2024.

Selon le Fonds monétaire international, le poids de la dette canadienne est en fait le plus faible de l’ensemble des pays du G7.

Stef Paquette a fait de l'accès à l'Internet son cheval de bataille. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

[Les Nord-Ontariens] payent deux fois plus cher pour leurs services d’internet qui fonctionnent à moitié. [...] Bell Canada a annulé le service de 200 000 résidences dans le Nord de l’Ontario. Stef Paquette, candidat néo-démocrate pour la circonscription de Nickel Belt

Le prix à la vitesse de l’internet à large bande diverge énormément d’une région à l’autre du Nord de l’Ontario.

Dans le Grand Sudbury, il est possible de se procurer une connexion d’une vitesse de téléchargement de 75 mégaoctets par seconde pour environ 50 $ par mois.

Toutefois, un reportage de Radio-Canada révèle que les résidents de Moonbeam débourseront entre 70 $ et 90 $ par mois pour un service de seulement 10 mégaoctets par seconde.

La moyenne nationale pour un service à large bande de 3 à 15 mégaoctets par seconde et entre 40 $ et 60 $.

Cependant, M. Paquette semble se mélanger sur la question de la réduction du service de Bell Canada.

En août, l’entreprise de télécommunications a annoncé qu’elle réduirait de 200 000 foyers son plan d’expansion rural dans tout le pays.

Bell n’a pas précisé combien de ces foyers se situent dans le Nord de l’Ontario.

Aucun abonné ne perdra son service en lien avec cette annonce.

Paul Lefebvre défend le bilan de son mandat lors du débat. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Lorsqu’on est arrivé au pouvoir en 2015, le taux de chômage à Sudbury était de 8 %. Maintenant, il frôle 5,5 %. Les choses vont tellement bien que l'on constate une pénurie de main-d’œuvre. Paul Lefebvre, député sortant et candidat libéral dans la circonscription de Sudbury

Les statistiques que présente M. Lefebvre sont en fait modestes, mais mérite d'être remis en contexte.

Le Parti libéral du Canada a pris le pouvoir en octobre 2015 alors que le pays commençait une récession.

Dans la région économique de Sudbury, le taux de chômage avait alors atteint son niveau le plus élevé depuis 2010, soit près de 8,5 %.

En revanche, le taux de chômage de la région est maintenant le plus bas qu’il a été depuis 2008, atteignant le 5,0 % en juillet avant de rebondir à 5,3 % en septembre.

Sudbury a donc vu de meilleurs résultats que la moyenne nationale, qui est passée de 7 % à 5,5 % lors de la même période.

Avec un taux de chômage de moins de 5 %, un marché est considéré à plein emploi.

La Banque de développement du Canada et la Planification de la main-d’oeuvre de Sudbury et Manitoulin constatent bel et bien une pénurie de main-d’œuvre dans le Nord de l’Ontario qui risque de prendre de l’ampleur lors des prochaines années.