Un ex-employé de Yahoo a piraté 6000 comptes pour trouver des photos à caractère sexuel

Un ancien employé de Yahoo a plaidé coupable d’avoir piraté des milliers de comptes Yahoo dans le but de trouver des photos et vidéos à caractère sexuel, a déclaré le bureau du procureur général de la Californie dans un communiqué.

Reyes Daniel Ruiz, 34 ans, a occupé pendant plus de 10 ans le poste d’ingénieur logiciel à l’entreprise américaine. Il a reconnu en cour s’être servi de ses accès privilégiés à Yahoo pour pirater plus de 6000 comptes appartenant principalement à des jeunes femmes, dont ceux de plusieurs amies personnelles et collègues de travail.

Son stratagème était d’obtenir les accès du compte Yahoo des victimes dans le but de réinitialiser les mots de passe de leurs comptes sur d’autres plateformes, dont iCloud, Facebook, Gmail et Dropbox dans l’espoir d’y trouver des photos intimes. Il sauvegardait ensuite les images sur un disque dur à son domicile.

Après que son employeur a observé l’activité suspecte sur des comptes, Ruiz a admis avoir détruit l’ordinateur et le disque dur sur lesquels il stockait les images , peut-on lire dans le communiqué du bureau du procureur général de la Californie.

Reyes Daniel Ruiz a plaidé coupable à un chef d’accusation d’intrusion informatique. Il sera passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison quand sa sentence sera prononcée, le 3 février 2020.